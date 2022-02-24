البيت الأبيض: بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا

رأى البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن أطلع زعماء الكونغرس الأمريكي على الأزمة في أوكرانيا في ”اتصال آمن“ يوم الخميس.

وأضافت ساكي أن بايدن ”أمضى ساعة بعد ظهر اليوم على الهاتف مع الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، يطلعهم على الوضع من خلال مكالمة آمنة، ويطلعهم على الوضع على الأرض، ويجيب على الأسئلة التي لديهم أيضا“.

وردا على سؤال حول الأهداف النهائية للزعيم الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا، قال بايدن إن بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض، إنه ”منزعج“ من تقارير تحدثت عن وجود رهائن في منشآت في تشرنوبيل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن القوات الروسية استولت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وقال بودولياك: ”من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس“.

وأضاف: ”هذا أحد أخطر التهديدات في أوروبا اليوم“.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الخميس، إن المشرعين يريدون تزويد أوكرانيا بمبلغ 600 مليون دولار لشراء ”أسلحة دفاعية فتاكة“ للتصدي للهجوم الروسي.

وأضافت في حديث إلى مراسلين في سان فرانسيسكو: ”ما نفعله مع أوكرانيا هو ضمان أن نقدم لها مساعدة إنسانية لدعم الشعب، وكذلك أسلحة دفاعية فتاكة قيمتها 600 مليون دولار لخوض معركتهم بأنفسهم“.