الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة لمواجهة الغزو الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر الجمعة، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي لبلاده، وذلك بحسب ما جاء في مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخاضعين ”للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط“ وسيُطبق في غضون 90 يوما في كل المناطق الأوكرانية.

وتواصل روسيا منذ فجر أمس الخميس هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يشمل ضربات جوية وتحركات على الأرض حتى في اتجاه العاصمة كييف، وفق السلطات الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثت على الموقع الإلكتروني للرئاسة، فجر الجمعة، إن ”137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس، فيما أصيب 316 آخرين بجروح خلال المعارك.

وأثار الهجوم تنديدا واسعا في المجتمع الدولي، لا سيما بين الدول الغربية، ودعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اجتماعات طارئة.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا، إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، على مشروع قرار يدين بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها من هذا البلد فورا، وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وهذا النص الموضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه، محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما فيه.

لكن واشنطن تعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام حقها في النقض سيظهر ”عزلتها“ على الساحة الدولية.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار يوم الخميس ودعا إلى ”رد جماعي قوي“ للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان: ”الوزير بلينكن شدد على أهمية الرد الجماعي القوي للتنديد بالغزو الروسي والدعوة إلى انسحاب فوري ووقف إطلاق النار“.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الخميس، إن المشرعين يريدون تزويد أوكرانيا بمبلغ 600 مليون دولار لشراء ”أسلحة دفاعية فتاكة“ للتصدي للهجوم الروسي.

وقالت في حديث إلى مراسلين في سان فرانسيسكو: ”ما نفعله مع أوكرانيا هو ضمان أن نقدم لها مساعدة إنسانية لدعم الشعب، وكذلك أسلحة دفاعية فتاكة قيمتها 600 مليون دولار لخوض معركتهم بأنفسهم“.