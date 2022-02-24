مسؤول أمريكي: القوات الروسية تقترب من كييف

قال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، إن القوات الروسية ”تحرز تقدما“ صوب العاصمة الأوكرانية كييف، في حين تواصل موسكو دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المصدر الذي وصفته بأنه مسؤول دفاعي كبير، أن روسيا أطلقت حتى الآن أكثر من 160 صاروخا على أهداف أوكرانية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه ”لا دليل“ على أن القوات الروسية استولت على أوديسا أو أنها تهاجمها.

وقال الجيش الأوكراني، يوم الخميس، إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ”ترانسدنيستريا“ في مولدوفا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا، دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

واشتبكت القوات الأوكرانية، مع القوات الروسية الغازية على ثلاث جهات، يوم الخميس، بعد أن شنت موسكو هجوما بريا وبحريا وجويا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

100 ألف نازح

وذكرت الأمم المتحدة، الخميس، أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية، لوكالة فرانس برس: ”لا نستطيع إلى الآن تأكيد الأرقام الدقيقة، ولكن من الواضح أن عمليات انتقال كبيرة سجلت داخل البلاد مع بعض الحركة عبر الحدود“.

وأضافت: ”نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافا عدة عبروا الحدود الدولية“.

وفي وقت سابق، أعلن المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، تعزيز عمليات وقدرات مفوضية اللاجئين في أوكرانيا والدول المجاورة.

كما دعا غراندي حكومات الدول المجاورة لأوكرانيا ”إلى إبقاء الحدود مفتوحة أمام الأفراد الذين يبحثون عن الأمن والحماية“.

احتجاجات

خرج محتجون إلى الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم، من طوكيو إلى لندن ونيويورك، يوم الخميس، للتنديد بغزو أوكرانيا، بينما تم اعتقال أكثر من ألف حاولوا الاحتجاج في روسيا.

ووقع أول احتجاج خارج السفارة الروسية في واشنطن، يوم الخميس، بعد ثلاث ساعات فقط من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، أنه بدأ عمليته العسكرية.

وأظهرت تقارير إخبارية محلية عشرات المتظاهرين في العاصمة الأمريكية يلوحون بالأعلام الأوكرانية ويهتفون ”أوقفوا العدوان الروسي“.

وفي لندن، تجمع مئات المتظاهرين، كثير منهم أوكرانيون وبعضهم يبكون، خارج مقر رئاسة الحكومة لحث بريطانيا على بذل المزيد.

وفي باريس قال أحد المتظاهرين: ”أشعر أننا في لحظة خطيرة للغاية على العالم كله“.

وفي مدريد، انضم الممثل الإسباني الحائز على جائزة أوسكار والمرشح لجائزة أوسكار أخرى هذا العام خافيير بارديم، إلى نحو 100 محتج خارج مقر السفارة الروسية.

وقال بارديم: ”إنه غزو ينتهك حق أوكرانيا الأساسي في السيادة على أراضيها والقانون الدولي وأشياء أخرى كثيرة“.

وفي العاصمة السويسرية برن، تجمع المئات حاملين الأعلام الأوكرانية وهتفوا ”السلام من أجل أوكرانيا“.

ونددت مظاهرة صغيرة في جنيف نظمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية الحائزة على جائزة نوبل للسلام خارج المقر الأوروبي للأمم المتحدة بما وصفته بأنه تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية.

وخرجت مظاهرات أخرى في بيروت ودبلن وبراغ. ومن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في مدينتي هيوستن ودينفر الأمريكيتين.

في روسيا نفسها، تحدى متظاهرون تحذيرا رسميا هدد صراحة بالملاحقة الجنائية وحتى السجن لمن يدعون إلى الاحتجاجات أو يشاركون فيها.

واحتشد المئات في مدن من بينها موسكو وسان بطرسبرج ويكاترينبرج مرددين شعارات مثل ”لا للحرب“ ورفعوا لافتات تندد بالحرب.

وقال المرصد الحقوقي ”أو.في.دي-إنفو“ إن الشرطة احتجزت ما لا يقل عن 1667 شخصا في 53 مدينة.

وذكرت وكالة أنباء ”تاس“ أن 600 اعتقلوا في موسكو وحدها.