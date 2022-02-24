وزير خارجية فرنسا يحذر بوتين: الناتو أيضا "حلف نووي"

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الخميس، من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو أيضا ”حلف نووي“.

جاء ذلك ردا على تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسلاحه النووي في وجه أي جهة تحاول التدخل في هجومه على جارته أوكرانيا.

وقال لودريان لقناة ”تي إف 1“ التلفزيونية إن ”فلاديمير بوتين يجب أن يعي أيضا أن الحلف الأطلسي هو تحالف نووي“، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيفرض على روسيا عقوبات ”هائلة ستصيبها في الصميم“.

ولاحقا أعلن القادة الأوروبيون فرض عقوبات ”هائلة“ على روسيا، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وفي خطابه الذي أعلن فيه بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ذكّر بوتين بأن بلاده لا تزال واحدة من ”أعظم القوى النووية في العالم“.

وقال بوتين: ”لا يساورن أحد أدنى شك في أن أي هجوم مباشر على بلدنا سيؤدي إلى دمار وعواقب وخيمة لأي معتد محتمل“.

واتهم الوزير الفرنسي الرئيس الروسي بالتراجع عن كلمته بشأن الهجوم العسكري على جارته، بعدما وعد بعدم غزوها.

وأشار إلى أن فرنسا تدرس تزويد أوكرانيا بمساعدات، بما في ذلك العسكرية.

وقال: ”لقد وضعوا لنا قائمة بالعتاد العسكري المطلوب، ونحن ندرسها لمحاولة الاستجابة لطلبهم على أفضل وجه ممكن وفي أسرع وقت ممكن“.

وفي السياق، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا ”فورا“.

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه نشرته وكالة ”رويترز“، إن هذا الطلب جاء في اتصال هاتفي بين الزعيمين، أجري يوم الخميس، بعد مشاورات أجراها ماكرون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيان أن ماكرون أبلغ بوتين قبل دخوله قمة للاتحاد الأوروبي بأنه يعرض نفسه ”لعقوبات شاملة“.

من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم، خلال الاتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ”شرحا وافيا“ لأسباب التحركات الروسية في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون، وأن الزعيمين اتفقا على استمرار التواصل بينهما.