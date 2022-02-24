الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات "هائلة" على روسيا.. وبريطانيا تستهدف 100 فرد وكيان

أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مساء الخميس، فرض عقوبات على روسيا، ردا على اجتياحها أوكرانيا.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي، في مستهل قمتهم، الخميس في بروكسل، على فرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا، مستهدفين قطاعات المال والطاقة والنقل.

وأكد القادة في بيان نشرته وكالة ”فرانس برس“، أن ”تداعيات هذه الإجراءات ستكون هائلة وخطيرة“.

وأورد البيان أنه ”بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء الاتحاد الأوروبي، ستشمل هذه التدابير أيضا السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري في آن واحد) وإصدار التأشيرات“، من دون شرح مفصل للعقوبات.

وقالت الرئاسة الفرنسية: ”تم التفاوض حول هذه الوثيقة سابقا وتبنيها مع بداية (القمة). بدأ الاجتماع لتوه والمشاورات مستمرة حول تفاصيل الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا“.

كذلك، يريد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي أن ”يعدوا ويتبنوا في شكل عاجل عقوبات اقتصادية وفردية إضافية“ بحق بيلاروس المتهمة بالضلوع في اجتياح أوكرانيا.

وسبق أن فرض الأوروبيون عقوبات على بيلاروس إثر قمع نظامها حركة احتجاجية العام 2020 وبعد اتهام مينسك بالوقوف وراء تدفق كبير للاجئين على حدود الاتحاد الأوروبي في 2021.

وأفادت مصادر أوروبية ودبلوماسية أن لا توافق أوروبيًا حتى الآن على استبعاد روسيا من نظام سويفت للتبادل المصرفي، علما أن كييف طالبت بهذا الأمر لكن بعض الدول فضلت إبقاءه لرزمة عقوبات مقبلة.

عقوبات بريطانية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد أن شنت موسكو غزوا شاملا لأوكرانيا برا وجوا وبحرا.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”بشكل عام، سنجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي أعلنا عنها بالفعل، وهذا يشمل جميع الشركات الصناعية الرئيسية التي تدعم آلة الحرب الخاصة (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين“.

وأضاف: ”علاوة على ذلك، فإننا نحظر أيضا نشاط شركة إيروفلوت في المملكة المتحدة“.

كما قرر رئيس الوزراء البريطاني استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن.

وقال جونسون للبرلمان: ”ستمكننا هذه الصلاحيات من استبعاد البنوك الروسية تماما من النظام المالي في المملكة المتحدة، وهو بالطبع الأكبر في أوروبا بفارق كبير، مما يحول دون وصولها إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني والمقاصة عبر المملكة المتحدة“، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ تدابير مماثلة.

وتابع: ”ستمكننا هذه الصلاحيات أيضا من حظر الشركات الروسية الحكومية والخاصة من جمع أموال في المملكة المتحدة، وحظر التعامل في أوراقها المالية ومنحها القروض. سنحد من الأموال التي يمكن للمواطنين الروس إيداعها في حساباتهم المصرفية بالمملكة المتحدة“.

ومن بين الذين تستهدفهم العقوبات بشكل فوري، بنك ”في.تي.بي“ والمجموعة الحكومية روستك.

وسيتجاوز عدد المدرجين في مجموعة الأفراد والكيانات والشركات التابعة في النهاية، المئة. كما من المقرر منع هبوط رحلات شركة الطيران ايروفلوت في بريطانيا.

سويسرا تشدد إجراءاتها

من جانبه، قال الرئيس السويسري اجنازيو كاسيس، يوم الخميس، إن بلاده ستشدد إجراءاتها ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، لكن الإجراءات لن تتضمن تجميدا فوريا لمليارات الفرنكات التي يحتفظ مواطنون روس في حسابات في سويسرا.

وقال كاسيس خلال مؤتمر صحفي في بيرن، إن الحكومة ستعدل لوائحها التنظيمية بحيث لا يمكن استخدام سويسرا للالتفاف على عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: ”الحياد لا يعني عدم المبالاة“، مكررا إدانة سويسرا للهجوم الروسي على أوكرانيا الذي وصفه بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي.

وستشدد بيرن أيضا إجراءات كانت اتخذتها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 لمنع موسكو من استخدام سويسرا للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال كاسيس: ”لأسباب الحياد، لم تتبنى سويسرا بشكل مباشر عقوبات في ذلك الوقت. اليوم الحكومة شحذت ردها.“

وبحسب بيانات من البنك المركزي السويسري، فإن مواطنين روسا كانوا يحتفظون بحوالي 10.4 مليار فرنك سويسري (11.21 مليار دولار) في البلاد في 2020.

وأثرت الأزمة أيضا على الفرنك السويسري الذي قفز إلى 1.288 مقابل اليورو في وقت سابق اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2015 مع اقبال المستثمرين على شراء الفرنك وهو من عملات الملاذ الآمن.