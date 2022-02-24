"لن نقاتل الروس".. بايدن يأمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى ألمانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أمر بنشر قوات أمريكية إضافية في ألمانيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الرئيس الأمريكي أضاف أن قوات بلاده لن تحارب في أوكرانيا.

بالتزامن مع ذلك قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة سترسل سبعة آلاف جندي إلى ألمانيا للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي، والذين هم جزء من وحدة أكبر كانت قد وضعت بالفعل في حالة تأهب في وقت سابق من العام.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إعادة تأسيس الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن طموحات الرئيس الروسي أكبر بكثير من أوكرانيا.

وأوضح بايدن أن روسيا شنت هجوما غير مبرر على أوكرانيا، وأن هذا الهجوم يمضي إلى حد كبير كما توقعت الولايات المتحدة.

وتعهد بايدن بفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ما وصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي، ورفض روسيا للجهود الدبلوماسية.

وقال بايدن إن القيود على الصادرات ”ستلغي أكثر من نصف واردات روسيا من المنتجات التكنولوجية المتطورة“، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية على روسيا تستهدف أربعة مصارف إضافية وأفراداً من النخبة.

وقال الرئيس الأمريكي إن حزمة العقوبات على موسكو لا تشمل حظر روسيا من نظام سويفت المصرفي العالمي في الوقت الحالي.

وأوضح بايدن بأنه لا خطط لديه للتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا الرئيس الأمريكي شركات النفط والغاز إلى عدم استغلال الأزمة الأوكرانية لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن بلاده تعمل لتأمين إمدادات عالمية من الطاقة.

وفي موضوع العقوبات، رأى الرئيس جو بايدن أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ما تزال محتملة.

وقال بايدن بهذا الصدد: ”هذه ليست مراوغة، إنها مطروحة على الطاولة“، فيما لم يرد على سؤال بشأن سبب عدم إدراج مثل هذه العقوبات التي تستهدف بوتين شخصيا ضمن مجموعة منسقة من العقوبات أعلن عنها اليوم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات، الخميس، على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين بعد غزو موسكو لأوكرانيا.