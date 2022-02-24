بوتين: روسيا لا تريد إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده لا تريد إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي ولا استبعادها منه، في وقت تسبب غزوه لأوكرانيا باضطرابات كبيرة في الأسواق ويعرض موسكو لعقوبات مدمرة.

وقال بوتين أمام ممثلين روس لأوساط الأعمال اجتمعوا في الكرملين: ”لا تزال روسيا جزءا من الاقتصاد العالمي، لا نعتزم إلحاق الضرر به، أعتقد أن على شركائنا أن يدركوا (هذا الأمر) وإلا يكون هدفهم دفعنا إلى خارج النظام“.

وأكد بوتين أن ”ما يجري حالياً هو إجراء قسري لأنهم لم يتركوا لنا أي سبيل آخر للتحرك بشكل مختلف“.

وأضاف أن ”المخاطر الأمنية التي نشأت أصبح معها من المستحيل الرد بطريقة أخرى“، ملقيا باللوم على تعنت كييف والغرب بشأن المطالب الأمنية التي قدمتها بلاده وفي مقدمها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم انضمام أوكرانيا إليه في المستقبل.

واعتبر الرئيس الروسي أنه ”كان بإمكانهم تعريضنا لمثل هذه المخاطر لدرجة لا نعود معها نعرف كيف يمكن للبلاد أن تنجو“.

وأكد بوتين من جهة ثانية أن بلاده لا تريد تقويض النظام الاقتصادي العالمي ولا أن تُستبعد منه، في وقت تسبب غزوه لأوكرانيا باضطرابات كبيرة في الأسواق وأصبحت بسببه موسكو معرضة لعقوبات مدمرة.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده ”استعدت“ لعقوبات جديدة ضد اقتصادها، داعيا رجال الأعمال إلى إظهار ”التضامن“ مع الحكومة الروسية.

وقال بوتين إن بلاده لم يكن أمامها ”أي سبيل آخر“ للدفاع عن نفسها سوى شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، في وقت يواصل الجيش الروسي منذ فجر الخميس اجتياح الجارة الشرقية.

هذا وفرضت بريطانيا الخميس سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا ردا على غزوها أوكرانيا، فحظرت شركة إيروفلوت للطيران واستهدفت القطاع المصرفي وصادرات التكنولوجيا وخمسة رجال أعمال.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: ”لن يتمكن بوتين أبدا من غسل يديه من دماء أوكرانيا“، معلناً ”رزمة من العقوبات الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي تتعرض لها روسيا“.