الرئيس الأوكراني: "ستار حديدي" جديد يفصل روسيا عن العالم المتحضّر‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن ”ستارا حديديا جديدا“ بات يفصل روسيا عن ”العالم المتحضر“، وذلك بعيد ساعات على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وقال في خطاب عبر الفيديو، إن ”ستارا حديديا جديدا أُسدل و(بات) يفصل روسيا عن العالم المتحضر“.

والرئيس الأوكراني يطالب باستبعاد روسيا من نظام ”سويفت“ للتعاملات المصرفية العالمية.

وتواصل روسيا منذ فجر الخميس هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يشمل ضربات جوية وتحركات على الأرض حتى في اتجاه العاصمة كييف، وفق السلطات الأوكرانية، وقد تسبب حتى الآن بمقتل العشرات وفرار المئات.

وأثار الهجوم تنديدا واسعا في المجتمع الدولي، لا سيما بين الدول الغربية، ودعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اجتماعات طارئة.

وبعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح مفاجئ للتلفزيون قبل الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) في الكرملين ”قرار شن عملية عسكرية خاصة“، مضيفا: ”سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي لأوكرانيا“.

وكان البرلمان الروسي أعطى موافقته، الثلاثاء، على عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

وقال بوتين: ”لا نخطط لاحتلال أراض أوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد“، داعيا الجنود الأوكرانيين إلى ”إلقاء أسلحتهم“.

وبرر العملية العسكرية بالاتهامات غير المدعومة بأدلة حول ”إبادة“ تنفذها أوكرانيا في الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد، مشيرا إلى طلب المساعدة الذي وجهه له الانفصاليون ليلا، والسياسة العدوانية التي يمارسها حلف الاطلسي بحق روسيا، بحسب رأيه، متهما الناتو باستخدام أوكرانيا أداة لها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مدة العملية العسكرية في أوكرانيا ”ستُحدد بناء على نتائجها وجدواها“، مضيفا: ”سيُحدّدها القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين“.

وقالت موسكو إن الهجوم يهدف إلى إلغاء ”النازيين“ في أوكرانيا. ورفض بيسكوف الرد على سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ”نازيا“.

كذلك، ذكّر زيلينسكي من جهته بالحرب العالمية الثانية، مشبها الغزو الروسي لأوكرانيا بالهجوم النازي في 1941 ضد أوكرانيا التي كانت في حينه جزءا من الاتحاد السوفياتي.