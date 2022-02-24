تقرير: أمريكا تستعد لهجمات إلكترونية روسية مع تصاعد الصراع في أوكرانيا

قالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لموجة هجمات إلكترونية روسية شاملة إثر تصاعد التوتر بين البلدين بسبب غزو أوكرانيا.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا لا تزال حتى الآن محصورة على الجبهتين الدبلوماسية والاقتصادية.

وقالت:“ولكن الآن، مع غزو روسيا لأوكرانيا، وفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا ، هناك مخاوف قد تتغير…. وبحسب مصادر رسمية، فإن حكومة الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى لاحتمال امتداد الصراع إلى القطاع الإلكتروني، بعد أن أظهرت روسيا قدرتها على إحداث اضطراب، وأضرار كبيرة في الماضي.“

تحذيرات ضد هجمات

ولفتت الشبكة إلى تحذيرات مسؤول إلكتروني كبير في مكتب التحقيقات الفدرالي للشركات الأمريكية والحكومات المحلية، الثلاثاء، بضرورة توخي اليقظة ضد هجمات برامج الفدية المحتملة، بعد أيام فقط من إصدار العديد من الوكالات الأمريكية تحذيرًا مشابهًا للمديرين التنفيذيين في البنوك الأمريكية الكبرى.

وبحسب الشبكة تم ربط بعض أكبر الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الأمريكية في العامين الماضيين بقراصنة روس مشتبه بهم.

وأشارت إلى أنه تم اتهام روسيا مرارًا بارتكاب حملات تضليل عبر الإنترنت تستهدف الولايات المتحدة، بما في ذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية، وزرع الفتنة، فيما اتهم مسؤولون أمريكيون قبل أيام المخابرات الروسية بنشر معلومات مضللة عن أوكرانيا.

مباركة موسكو

وذكرت الشبكة أنه في حين أن العديد من الهجمات عبر الإنترنت لا يمكن ربطها مباشرة بالدولة الروسية، إلا أن هناك اعتقادًا واسعًا بأن المتسللين يعملون بمباركة موسكو وفقًا لما ذكره هيرب لين، الباحث البارز في السياسة والأمن السيبراني في مركز الأمن والتعاون الدولي بجامعة ستانفورد الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن أوكرانيا واجهت بالفعل عدة هجمات إلكترونية منذ بدء الصراع مع روسيا، بما في ذلك هجوم، أمس الأربعاء، الذي استهدف الموقع الإلكتروني لبرلمان البلاد، بالإضافة إلى العديد من البنوك، والوكالات الحكومية.

ونقلت الشبكة عن محللين قولهم إنه حتى الهجمات الإلكترونية الموجهة ضد أوكرانيا يمكن أن تكون لها تداعيات خارج حدود البلاد.

ولفتت إلى أنه في تقرير صدر، الثلاثاء، أشار المحللون في مؤسسة ”S&P Global Ratings“ إلى ”زيادة خطر الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا، والتي يمكن أن تخلق آثارًا ضارة للشركات، والحكومات، والأطراف الأخرى في المنطقة وخارجها.“

وأضاف المحللون أن الشركات في جميع أنحاء العالم التي تعمل مع منظمات في أوكرانيا بحاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص، ”نظرًا لأن الاتصالات بالأنظمة الأوكرانية قد تستخدم كنقطة محورية لأهداف أخرى“.

أقمار اصطناعية

وقال لين: ”على سبيل المثال، لا تمتلك أوكرانيا أقمارها الصناعية الخاصة بالتجسس، لذا من أين تحصل على صور التجسس… إنها تحصل عليها من الأقمار الصناعية التجارية“، مع وجود بعض الشركات التي تقف وراء تلك الأقمار الصناعية التجارية التي يُحتمل أن تكون موجودة في الولايات المتحدة.

وتابع:“هذا مكان واضح تتوقع أن تستهدف فيه الهجمات الإلكترونية الروسية، وهذا مجرد مثال واحد لما يمكن أن يكون ممكنًا.“

وأضاف لين أنه إذا تصاعد الصراع في أوكرانيا، فإن ”كل الأهداف في الولايات المتحدة التي تساعد بشكل مباشر الآلة العسكرية الأوكرانية تصبح لعبة عادلة للروس لاستهدافها“.

وأوضحت الشبكة أن هجمات سابقة أظهرت أن المهاجمين الإلكترونيين الروس يستهدفون بشكل متزايد البنية التحتية الأمريكية واسعة النطاق، ولا يوجد سوى الكثير الذي يمكن للمستهلكين فعله حيال ذلك.

ويمكن القول إن العبء يقع على عاتق القطاعين العام والخاص للاستعداد، فيما يؤكد لين أن النظام المصرفي الأمريكي قد يكون معرضًا بشكل خاص للهجمات إذ تهدف عقوبات واشنطن إلى شل النظام المالي الروسي، ما يجعل البنوك الأمريكية هدفًا ناضجًا للانتقام، خاصة إذا تحركت الولايات المتحدة لمزيد من عزل روسيا عن الشبكات المالية العالمية.