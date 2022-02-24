الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير روسيا للاحتجاج.. وماكرون يعتبر الحرب "تحولا" في تاريخ القارة

قالت الإدارة الأوروبية للشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي استدعى، اليوم الخميس، سفير روسيا لديه، وطالب بالإنهاء الفوري للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أن التكتل نقل خلال الاجتماع مع السفير ”إدانته القوية للغزو غير المبرر لأوكرانيا، والمطالبة بوقف العمليات العسكرية على الفور وسحب كل القوات والمعدات العسكرية دون قيد أو شرط من كامل الأراضي الأوكرانية“.

في غضون ذلك، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب للأمة، اليوم الخميس، برد حازم على الغزو الروسي الذي اعتبره نقطة تحول في تاريخ أوروبا؛ ”لما سيكون له من تأثير دائم وعميق على حياة الأوروبيين، وعلى الوضع الجيوسياسي للقارة“.

وأدان ماكرون هذا الهجوم، في الكلمة التي وصفها الإعلام الفرنسي بـ ”القوية“، معتبرا أن بوتين قرر النيل من كرامة أوكرانيا، وزعزعة الاستقرار الذي دام في أوروبا لعشرات السنين.

وذكر الرئيس الفرنسي أن فرنسا وحلفاءها قاموا بكل الجهود لتفادي هذا الغزو، إلا ”أنه هنا ونحن جاهزون، سنرد على هذا الهجوم بدون تهاون، بدم بارد وبعزيمة وباتحاد“.

وتوعد ماكرون باتخاذ عقوبات صارمة في مواجهة روسيا، خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم، ومجلس الاتحاد الأوروبي المنعقد مساء في بروكسل، وفي قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة خلال الساعات القادمة.

وأكد الرئيس الفرنسي أن العقوبات ستكون بقوة الحدث، على المستوى العسكري والاقتصادي وفي مجال الطاقة؛ لمساندة أوكرانيا دون تردد وحماية سيادة وأمن الحلفاء الأوروبيين.

وأشار ماكرون إلى أنه سيلقي خطابا يوم غد في البرلمان، كما وعد الفرنسيين بالتوجه إليهم في الساعات القادمة لإخبارهم بالتطورات الجديدة للوضع، وبالقرارات التي سيتخذها.

وسبق أن اجتمع ماكرون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الحالي لخمس ساعات، بهدف التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، ووصف بوتين الاجتماع بـ ”المفيد جدا“.

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أربعة أيام أن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال مكالمة هاتفية، على القيام بكل ما يمكن للتوصل بشكل سريع إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى مساع لعقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين توافقا أيضا خلال مكالمتهما الهاتفية، على ”ضرورة إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي في الأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل إلى ذلك“.