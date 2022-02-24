بينها 11 مدرجا للطائرات.. روسيا تعلن تدمير 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت، اليوم الخميس، 74 منشأة للبنية التحتية العسكرية المشيدة فوق الأرض في أوكرانيا، من بينها 11 مدرجا للطائرات، وفق ما نقلته ”رويترز“ عن وكالة الإعلام الروسية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكراني، أن القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا في وقت تتعرض فيه البلاد لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وقالت قوات حرس الحدود، في بيان، إن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وأيضًا من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وقال البيان إن ”الهجمات على الوحدات الحدودية ومفارز الحدود ونقاط التفتيش تجري باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الخفيفة“.

وصدر البيان، فيما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية، بأن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا، قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

كما ندد مجددًا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندًا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: ”أدعوكم إلى إلقاء السلاح“، مؤكدًا أنهم سيتمكنون عندئذ ”من مغادرة أرض المعركة دون عائق“.

وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.

وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين ”قد يحاولون الوقوف في وجهنا، فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريًّا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل“.

ومضى بوتين يقول: ”أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة“، مؤكدًا أن ”أمن البلاد مضمون“.

وشرعت واشنطن والدول الغربية في دراسة الرد المناسب على الخطوة الروسية.