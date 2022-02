إيران: الحرب ليست حلا للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

اعتبرت إيران اليوم الخميس، أن الحرب ليست حلا للأزمة بين موسكو وكييف، عازية التوتر بينهما إلى ”استفزازات“ من قبل حلف شمال الأطلسي، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر ”تويتر“ قائلا ”لا نعتقد أن اللجوء إلى الحرب هو حل“، مشددًا على ضرورة ”وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي وديمقراطي“، بحسب ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

The #Ukraine crisis is rooted in NATO's provocations.

We don't believe that resorting to war is a solution.

Imperative to establish ceasefire & to find a political and democratic resolution.

