إيران: الحرب ليست حلا للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبرت إيران اليوم الخميس، أن الحرب ليست حلا للأزمة بين موسكو وكييف، عازية التوتر بينهما إلى ”استفزازات“ من قبل حلف شمال الأطلسي، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر ”تويتر“ قائلا ”لا نعتقد أن اللجوء إلى الحرب هو حل“، مشددًا على ضرورة ”وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي وديمقراطي“، بحسب ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

The #Ukraine crisis is rooted in NATO's provocations. We don't believe that resorting to war is a solution. Imperative to establish ceasefire & to find a political and democratic resolution. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 24, 2022

وأعلن بوتين فجر اليوم بدء ”عملية عسكرية“ في الأراضي الأوكرانية.

وبُعيد الخطاب المتلفز للرئيس الروسي، سمع دوي انفجارات في مدن أوكرانية عدة بينها كييف حيث أطلقت صافرات الإنذار.

وأثار قرار الرئيس الروسي على الفور موجة من الإدانات الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ودول أوروبية، وحلف شمال الأطلسي الذي سيعقد قمة طارئة عبر الفيديو غدًا الجمعة.

وكانت الخارجية الإيرانية دعت الطرفين في وقت سابق إلى ”ضبط النفس وتفادي أي عمل من شأنه تعميق التوترات“، معتبرة أن ”تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية زادت من تعقيد الأوضاع“.

وكرر أمير عبداللهيان الموقف اليوم، معتبرًا أن ”جذور الأزمة الأوكرانية تعود إلى الإجراءات الاستفزازية لحلف الناتو“، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، ”أن طهران تحاول الحصول على إجازة خاصة لتنظيم رحلات لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا“.

وكانت كييف، أعلنت إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطيران المدني بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

وشدد خطيب زاده على أن إيران تتواصل مع طرفي النزاع، مضيفًا ”ركزنا على أن سلامة مواطنينا هي أولوية بالنسبة لنا“.

ووفق أرقام وزارة الخارجية الإيرانية يقيم نحو أربعة آلاف مواطن إيراني في أوكرانيا.

وحضّت سفارة الإيرانية في كييف عبر بيان لها، رعاياها على مغادرة أوكرانيا ”بأي طريقة ممكنة“، داعية إياهم إلى الاحتماء في ”أماكن آمنة وملاجئ“ في حال عدم تمكنهم من ترك البلاد.