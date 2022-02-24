تقرير: بوتين يسعى لصياغة النظام الأمني الأوروبي بإخراج القوات الأمريكية

رأت شبكة ”إن بي سي“ الأمريكية، في تقرير عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستهدف تلك الدولة فحسب، بل يسعى لإعادة صياغة النظام الأمني للقارة الأوروبية، وربما إخراج جميع القوات الأمريكية من القارة.

ولفتت الشبكة في تقريرها، الأربعاء، إلى أنه مع تفاقم الأزمة بدأ بالفعل الاستقرار الأوسع في أوروبا متهالكًا فجأة، وأصبحت النزاعات المجمدة اسميًا ساخنة.

ولفتت إلى أنه في البوسنة ألقى العضو الصربي الحالي في الرئاسة الثلاثية للبلاد (والحليف الوثيق لموسكو) بثقله الكامل وراء جهود الانفصال في منطقة جمهورية صربسكا التي يسيطر عليها الصرب – وهو أحد الأسباب الرئيسية لفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وأضافت الشبكة أن الصراع المجمد الذي دام عقودًا في منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا، وهي جيب تدعمه روسيا على الحدود مع أوكرانيا، أصبح أيضًا ذا صلة حديثًا كمركز محتمل للتوسع العسكري الروسي.

وحذرت من أن مولدوفا نفسها يمكن أن تتحطم، إذا قررت روسيا إضافة المنطقة إلى أي أرض جديدة قد تستولي عليها من أوكرانيا.

وبحسب الشبكة، فإنه مهما كان الاستقلال الذي تمتعت به بيلاروسيا في السابق، فقد خنقه بالفعل نفوذ روسيا بعد أن حوّل الديكتاتور ألكسندر لوكاشينكو بلاده إلى دولة تابعة لموسكو.

وأشارت الشبكة إلى أنه طوال الوقت، خلقت تحركات الكرملين توترًا مع الشركاء الأمريكيين الرئيسيين في دول مثل ألمانيا، حيث كانت برلين وواشنطن على خلاف حول كيفية الرد على عدوان موسكو.

ونوهت إلى بروز أسئلة جديدة حول مدى دعم دول مثل فرنسا أو المجر لمعارضة موحدة لروسيا، فيما يشعر التحالف عبر الأطلسي بأنه أكثر اهتزازًا مما كان عليه منذ عقود.

انقسامات حكومية

وقالت الشبكة: ”هذه التطورات من دعوات موسكو لعكس الترتيبات الأمنية التي لم نشهدها منذ عقود إلى زيادة الانقسامات الحكومية المحتملة في مناطق أخرى، تشير جميعها لاتجاه واحد واضح، وهو أن هذه الأزمة لم تعد تتعلق بأوكرانيا ولم تتعلق بها أبدا“.

وأضافت: ”كما يعتقد بوتين، فإن هذه الكارثة المتوترة من صنعه تتعلق بإعادة ترتيب إجماع ما بعد الحرب الباردة في أوروبا، وربما طرد الولايات المتحدة من أوروبا بالكامل، والتخلص من المكاسب التي حققها الغرب في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.. ويبدو أن بوتين، إذا جاز التعبير، مستعد لانتزاع النصر من ظل هزيمة ما بعد الحرب الباردة“.

واعتبرت الشبكة أنه لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة كبيرة، مشيرة إلى أنه لسنوات انتقد بوتين ”غدر الغرب المفترض“ بتوسيع الناتو في أعقاب الانهيار السوفياتي.

مؤامرة واسعة

وقالت: ”بدلا من مشاهدة الدول المستقلة تتخذ قرارات بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة بها، يتصور بوتين ودائرته الداخلية مؤامرة واسعة بقيادة الولايات المتحدة لتطويق موسكو.. وعلى طول الطريق، نما الديكتاتور الروسي ليرى نفسه ليس دكتاتورًا متوسطًا آخر، بل كشخصية ذات أهمية تاريخية، مكرسًا لاستعادة العظمة الروسية – ولتفكيك المكاسب التي حققها الغرب عندما كانت روسيا في أضعف حالاتها بعد الانهيار السوفيتي“.

ولفتت الشبكة إلى تعليق كتبه أخيرا مايكل كوفمان، أحد المحللين العسكريين الروس البارزين في الولايات المتحدة، والذي قال فيه: ”أوكرانيا التي لا يزال مصيرها في الميزان قد تكون في قلب الأزمة، لكن موسكو لديها هدف أكبر في الاعتبار، وهو المراجعة الشاملة للنظام الأمني في أوروبا“.