ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. "الناتو" يضع مقاتلاته في حالة تأهب قصوى

أعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتقوية تدابير الردع والدفاع، بعد أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا، وأنه سيعقد قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة، غدا الجمعة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن ”الحلف سينشر قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في حالة تأهب قصوى“؛ وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وغزت القوات الروسية أوكرانيا برا وجوا وبحرا، اليوم الخميس، لتؤكد أسوأ مخاوف الغرب بأعنف هجوم تشنه دولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، بعد أن ترأس اجتماعا طارئا لسفراء الحلف: ”يجب أن نرد بعزم متجدد ووحدة أقوى.. ما نفعله هو إجراء دفاعي“. وتابع: ”تحطم السلام في قارتنا. روسيا تستخدم القوة لمحاولة إعادة كتابة التاريخ وحرمان أوكرانيا من مسارها الحر والمستقل“.

وأضاف أن التدابير الجديدة ”ستمكننا من نشر قدرات وقوات، بما في ذلك قوة الرد التابعة للحلف“، موضحا أن قادة الدول الأعضاء سيعقدون قمة طارئة عبر الإنترنت، غدا الجمعة.

وقام الحلف أيضا، بتفعيل خططه الدفاعية لمنح القادة العسكريين الإذن بتحريك القوات، ومنها القوات الموجودة في حالة تأهب قصوى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا؛ دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.