إسرائيل تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا

نددت إسرائيل بالهجوم الروسي على أوكرانيا، اليوم الخميس، ودعت القوى العالمية لحل الأزمة سريعا، وفقا لرويترز.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تصريح بثه التلفزيون ”هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك خطير للنظام الدولي. تندد إسرائيل بالهجوم“.

وأضاف ”ما زال هناك وقت للتوقف والعودة إلى طاولة المفاوضات وحل الخلافات سلميا بوساطة من القوى العالمية. لإسرائيل علاقات طويلة الأمد وعميقة وطيبة مع كل من روسيا وأوكرانيا. هناك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في البلدين، وهناك مئات الآلاف من اليهود في البلدين وإبقاؤهم سالمين أولويتنا القصوى“.

ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا، إلى مغادرتها عبر المعابر الحدودية البرية.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن ”الاتحاد اليهودي بأوكرانيا أصدر تعليمات خاصة لليهود الأوكرانيين، نصحتهم بعدم مغادرة منازلهم، لكن أولئك الذين شعروا أنه يمكنهم المغادرة عبر المعابر البرية لبولندا، عليهم القيام بذلك على الفور“. ودعا الاتحاد اليهودي بحسب الصحيفة الإسرائيلية، ”يهود العالم للصلاة من أجل السلام“، معربا عن أمله أن تنتهي هذه الحرب دون وقوع إصابات“.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن هناك حوالي 7 إلى 8 آلاف إسرائيلي ما زالوا في أوكرانيا، بينما طلبت السفارة الإسرائيلية من الإسرائيليين تحديث بياناتهم عبر الإنترنت.

وكانت إسرائيل قد نسقت مع الدول الحدودية لأوكرانيا، بولندا ورومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا، للسماح بإسرائيل بمغادرة أوكرانيا، وفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وبعد تصعيد الأعمال العدائية الروسية في أوكرانيا، يعتزم وزير الخارجية يائير لابيد، إجراء تقييم للوضع اليوم، علما أن وزارة الخارجية على اتصال مع موظفي السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، التي نقلت إلى مدينة لفيف الغربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وندد مجددا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل، وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.