روسيا: الانفصاليون حققوا تقدما ميدانيا.. وأوكرانيا تحت موجة ثانية من القصف

أعلن الجيش الروسي الخميس، أن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا حققوا تقدما ميدانيا في مواجهة الجيش الأوكراني، في وقت أعلنت فيه كييف أنها تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية.

وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف الذي تحدث عبر التلفزيون، تقدم المتمردون ثلاثة كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترا ونصف الكيلومتر في منطقة لوغانسك.

وأضاف أن روسيا تملك ”أسلحة عالية الدقة“، مؤكدا أن موسكو تستهدف أهدافا عسكرية، وأن المدنيين ”ليس لديهم ما يخشونه“.

وقال كوناشينكوف إن القوات المتمردة المدعومة من روسيا ”تقاتل الآن وتلحق… أضرارا بالعدو“.

في هذه الأثناء، قُتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا وحوالى 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفاد أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحفيين الخميس.

وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحفيين ”أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالى 10 مدنيين“.

أوكرانيا تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية

بدوره، أعلن مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إفادة صحفية اليوم الخميس، أن أوكرانيا تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية.

وتقول السلطات في كييف إن الموجة الأولى، التي انطلقت بعد وقت قصير من الأمر الذي أصدره بوتين بشن عملية عسكرية صباح اليوم، أصابت مراكز القيادة العسكرية وأبنية أخرى في عدة مدن أوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش من فجر اليوم الخميس: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وندد مجددا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب تعبيره.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: ”أدعوكم إلى إلقاء السلاح“، مؤكدا أنهم سيتمكنون عندها ”من مغادرة أرض المعركة دون عائق“.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.

وكان زعيم إحدى المنطقتين الانفصاليتين اللتين تدعمهما روسيا شرق أوكرانيا، قال أمس الأربعاء، إن على القوات الحكومية الأوكرانية الانسحاب بأسلحتها من الأراضي التي تطالب بها دولته المعلنة من جانب واحد.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن ”دينيس بوشلين“ زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية قوله لوسائل إعلام روسية حكومية ”إن هذا سيكون السيناريو الأمثل“.