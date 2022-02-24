لوكاشينكو: بيلاروسيا لا تشارك في الهجوم على أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء ”بيلتا“ الرسمية، عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله اليوم الخميس، إن قواته المسلحة لا تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا“.

وكانت خدمة حرس الحدود الأوكرانية، قالت في وقت سابق، إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا انطلاقًا من روسيا ومن روسيا البيضاء وبدعم منها زهاء الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ونسبت الوكالة إلى لوكاشينكو قوله ”قواتنا لا تشارك في هذه العملية“.

من جانبها، قالت وكالة الإعلام الروسية، إن رئيس روسيا البيضاء لوكاشينكو اقترح عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في مينسك، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

فيما قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، وذلك بعد إعلان روسيا بدء عملية عسكرية.

وقال زيلينسكي ”روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا“، مشيرًا إلى أن دوي انفجارات سمِع في مدن عديدة في أوكرانيا.

وحث الرئيس الأوكراني مواطنيه، على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

بدوره، قال وزير دفاع أوكرانيا أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس، إن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة الأوكرانية إنها ”ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين“.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على بضع مدن في أوكرانيا وقامت بعملية إنزال للقوات على سواحلها اليوم الخميس، بعد أن صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما وصفها بـ“عملية عسكرية خاصة“ في شرق أوكرانيا.