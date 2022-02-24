بريطانيا تعتزم اليوم فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، إن بلاده سترد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن عملية عسكرية في أوكرانيا، بأكبر وأقسى حزمة من العقوبات على موسكو، وإن بعضها سيبدأ سريانه اليوم الخميس.

وأضاف كليفرلي في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”ستكون هذه أكبر وأقسى حزمة من العقوبات الاقتصادية التي شهدتها روسيا على الإطلاق“.

وأضاف ”لكننا سنعلن أيضا إجراءات عقابية أخرى خلال الأيام المقبلة“.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وعلى رجال أعمال روس، أركادي وبوريس روتنبرغ وغينادي تيمشينكو.

وستطال القيود البريطانية البنوك التالية: ”روسيا“ (Rossiya) و“بروم سفيازبنك“ وIndustrial Saving Bank وGenbank و Black Sea Development Bank.

ونوهت الحكومة البريطانية بأن هذا هو الجزء الأول (من العقوبات)، وتوجد عقوبات إضافية جاهزة يمكن تطبيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع أكثر، بحسب تعبير رئيس وزرائها، بوريس جونسون.

كما هددت عدد من الدول بفرض عقوبات ”قوية“ ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال لوغانسك ودونيتسك.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على روسيا تستهدف ”دَينها السيادي ونخبتها“، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضر كذلك باقتصاد بلاده، متعهدا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات لحمايته، خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

وأوضح بايدن أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وتشمل ”عقوبات حظر كاملة“ بحق مؤسسة ”VEB“ الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق ”عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي“.

في حين طالت عقوبات الاتحاد الأوروبي، 27 شخصا وكيانا روسيا، كما تم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتنص العقوبات أيضا على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.

المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن قبل أيام أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ مع روسيا على خلفية الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وردت موسكو على التهديدات بفرض عقوبات عليها قائلة: إنها لن تغير من السياسة الخارجية الروسية.

واعتبرت الخارجية الروسية في تصريح أدلت به في وقت سابق، أن هذه العقوبات ”غير شرعية“، وهي منذ مدة طويلة أداة بيد الغرب ضد روسيا من أجل إعاقة تطورها.