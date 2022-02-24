أوكرانيا تطلب من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

قال السفير الأوكراني لدى أنقرة، اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، كما ترغب في فرض عقوبات على موسكو، بعد أن شنت روسيا هجمات جوية وبرية على جارتها، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال السفير الأوكراني فاسيل بودنار في مؤتمر صحفي في أنقرة ”ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومضيقي البوسفور والدردنيل.

وأضاف: ”نقلنا مطالبنا في هذا الصدد إلى الجانب التركي. في الوقت نفسه نطالب بتطبيق عقوبات على الجانب الروسي“.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لها حدود بحرية على البحر الأسود مع أوكرانيا وروسيا.

ورغم أنها تعارض مسألة العقوبات إلا أنها تصف الخطوات الروسية ضد أوكرانيا بأنها غير مقبولة.

وتسيطر أنقرة وفقا لاتفاقية صدرت العام 1936 على المضيقين ويمكنها تقييد حركة السفن الحربية إذا تعرضت للخطر أو أثناء الحرب.

وأعلنت قوات حرس الحدود الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا في وقت تتعرض فيه البلاد لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وقالت قوات حرس الحدود، في بيان، إن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وأيضًا من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف، وفقًا لوكالة رويترز.

وأكدت أوكرانيا، في وقت سابق، أنها تعتبر وجود سفن حربية روسية في البحر الأسود تهديدا خطيرا، مؤكدة أنها ستطلب من تركيا إغلاق مضيق البسفور أمام السفن الروسية في حالة اندلاع حرب.

من جانبها قالت الرئاسة التركية، إن رجب طيب أردوغان قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، إن ”تركيا لن تعترف بأيّ إجراء يؤثر في سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها“، داعية إلى فض النزاع العسكري بين الطرفين باعتباره لن ينفع أحدا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا.

وكانت ست سفن حربية وغواصة روسية عبرت من مضيقي البوسفور والدردنيل يوم 8 فبراير لإجراء مناورات بحرية بالقرب من أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، حالة الطوارئ في عموم البلاد، داعيا المواطنين إلى الاختباء في الملاجئ والتزام منازلهم.

وقال زيلينسكي: ”أجريت محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبدأت الولايات المتحدة بحشد الدعم الدولي. المطلوب منا هو الهدوء، إذا أمكن، ابقوا في المنزل. نحن نعمل. قطاع الأمن والدفاع بأكمله في أوكرانيا يعمل. ونحن مستعدون لأي شيء، وسنهزم الجميع“.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم إلى إنشاء ”تحالف مناهض لبوتين“ بهدف إجبار روسيا على السلام، وذلك عقب بدء موسكو عملية عسكرية ضد بلاده.