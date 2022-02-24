الصين تطالب بضبط النفس في أوكرانيا وترفض مصطلح "الغزو"

ناشدت الصين مجددًا جميع الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا التحلي بضبط النفس ورفضت مصطلح ”الغزو“ الذي أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن تحركات روسيا ضد أوكرانيا.

جاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب، وفقًا لرويترز.

وكانت مجموعة من الدول ندَّدت بالعملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر اليوم الخميس ضد أوكرانيا، متعهدة بمحاسبة موسكو.

وقال كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في وقت سابق من اليوم الخميس في تغريدة ”ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها وأطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر“ متعهدين بـ“محاسبة الكرملين“ بعدما باشرت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا خلال الليل.

فيما وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها ”انتهاك فاضح“ للقانون الدولي متحدثًا عن ”يوم قاتم“ لأوروبا جمعاء.

وأضاف في بيان ”تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين. نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها“.

كما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا موسكو إلى وقفها على الفور.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس ”الأحداث المروعة في أوكرانيا“ قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر“.

وغرّد على تويتر ”سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم“ مضيفًا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن توعّد بأن واشنطن وحلفاءها سيردون بطريقة ”موحدة وحاسمة“، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان ”أراقب الوضع من البيت الأبيض، وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس“.

وأضاف ”سننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية“.

وتابع ”الرئيس (فلاديمير) بوتين اختار حربًا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية“.

وكانت روسيا بدأت فجر اليوم الخميس بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، حيث سمِع دوي انفجارات في العاصمة كييف.