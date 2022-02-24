إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مدن جنوب روسيا قرب أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ألغيت الرحلات الجوية، الخميس، في مطارات المدن الكبيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث تشن موسكو عملية عسكرية، على ما أعلنت وكالة الطيران الروسية.

وأوضحت وكالة ”روسافياتسيا“، أن الرحلات ألغيت في روستوف وكراسنودار وسوتشي وانابا وغيليندجيك وإليتسا وستافروبول وبولغورود وبريانسك وأوريل وكورسك وفورونيج الواقعة كلها بالقرب من أوكرانيا أو على البحر الأسود.

ويشمل قرار الإلغاء ،أيضًا، سيمفيروبول عاصمة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأضافت وكالة الطيران الروسية، أن القرار جاء جراء الوضع المعقد في أوكرانيا، حيث شرعت موسكو خلال الليل بعملية عسكرية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى الثاني من آذار/ مارس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

كما ندد مجددًا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندًا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله ”أدعوكم إلى إلقاء السلاح“، مؤكدًا أنهم سيتمكنون عندها ”من مغادرة أرض المعركة دون عائق“.

وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.

وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين ”قد يحاولون الوقوف في وجهنا، فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريًّا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل“.

ومضى يقول ”أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة“، مؤكدًا أن ”أمن البلاد مضمون“.

وأضاف أن ”تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم“، مؤكدًا أنه ”لا يمكن القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا“.

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية، وما إن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أم ستكون أوسع.