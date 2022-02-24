تنديد دولي بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتعهدات بمحاسبة موسكو

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس بهجوم روسيا على أوكرانيا وتعهدا ”محاسبة“ موسكو.

وكتبا في تغريدة ”ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها واطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر“ متعهدين ”محاسبة الكرملين“ بعدما باشرت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا خلال الليل.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها ”انتهاك فاضح“ للقانون الدولي متحدثا عن ”يوم قاتم“ لأوروبا جمعاء.

وأضاف في بيان ”تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين. ك نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها“.

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع. وأكد شولتس ”أنه يوم فظيع لأوكرانيا“ و“قاتم“ لأوروبا برمتها. وحض موسكو على وقف عمليتها العسكرية ”فورا“.

كما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا موسكو إلى وقفها على الفور.

بوتين اختار إراقة الدماء

من جهته، أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس ”الأحداث المروعة في أوكرانيا“ قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر“.

وغرّد على تويتر ”سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم“ مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توعد بأن واشنطن وحلفاءها سيردون بطريقة ”موحدة وحاسمة“، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: ”أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس“.

وأضاف: ”سننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية“.

وتابع: ”الرئيس (فلاديمير) بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية“.

وأردف بالقول: ”دعوات العالم مع الأوكرانيين.. روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث“.

وأشار إلى أنه ”سيوجه خطابا للأمريكيين الخميس بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا“.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

أحكام عرفية في أوكرانيا

وفرض الرئيس الأوكراني الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة.

وقال إن روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا، مؤكدا ”نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر“، داعيا مواطنيه قائلا: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن عن إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية في شرق أوكرانيا وأن المعلومات التي تشير إلى إنزال قوات روسية في أوديسا كاذبة.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة في منطقة كييف وأن الهجوم يأتي أيضا من القرم، مشيرة إلى أن الهجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وأوضحت أن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء, وقالت إنها أوقفت المواقع الإلكترونية عن العمل خشية التعرض لهجمات تسلل.

وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية إنه ليس من المتوقع تعرض المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لهجمات، فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العدو بدأ قصفا مكثفا لوحداتنا في الشرق وكذلك لمراكز قيادة الجيش والمطارات.

الانفصاليون يدخلون الحرب

من جهتهم، قال انفصاليون مدعومون من روسيا إنهم يوجهون ضربات قوية للقوات الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش من فجر اليوم الخميس: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وندد مجددا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: ”أدعوكم إلى إلقاء السلاح“، مؤكدا أنهم سيتمكنون عندها ”من مغادرة أرض المعركة من دون عائق“.

وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.