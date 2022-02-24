بلينكن وأوستن يبحثان مع ستولتنبرج رد "الناتو" على الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، تحدثا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ينس ستولتنبرج، وناقشا رد الحلف المنسق على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت الوزارة إنهما ناقشا أيضا المزيد من الخطوات لضمان أمن الجبهة الشرقية للحلف، وأكد الوزير بلينكن أن التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف التزام صارم.

وكان أمين عام الحلف، ستولتنبرج، ندد بقوة بالهجوم الروسي ”الطائش وغير المبرر“ على أوكرانيا، وقال إن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب ”الأعمال العدوانية“‭ ‬التي أقدمت عليها موسكو.

وقال في بيان، صباح اليوم الخميس: ”مرة أخرى، وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة وجهودنا التي تبذل بلا كلل للانخراط في الدبلوماسية، اختارت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة“.

ودعا روسيا إلى وقف عملها العسكري فورا، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأضاف ستولتنبرج ”سيجتمع أعضاء حلف الأطلسي للتصدي لأعمال روسيا العدوانية.. نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم“.

وكانت خدمة حرس الحدود الأوكرانية، أعلنت أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس، بالإضافة إلى هجوم من منطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، وفق ”رويترز“.

وأضافت أن ”وحدات حرس الحدود ونقاط التفتيش تتعرض لهجوم باستخدام المدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة أخرى في عدد من المناطق“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وقال بوتين في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وندد مجددا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، مستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.