كبير مفاوضي إيران: الاقتراب من خط نهاية الاتفاق النووي لا يعني عبوره

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم الخميس، إن ”الاقتراب من خط النهاية في المفاوضات النووية لا يعني بالضرورة عبوره“.

وأضاف باقري كني، العائد من فيينا إلى طهران في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”كلما اقتربنا من خط النهاية، فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود ضمانة لعبوره“.

وبين أن ”هذا يتطلب اليقظة، وثباتًا أقوى للخطوات، ومزيدًا من الإبداع، ونهجًا متوازنًا لاتخاذ الخطوة النهائية“، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه ”لإنجاز مهمة الاتفاق في فيينا، هناك قرارات معينة يجب أن تتخذها الأطراف الغربية“.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، مساء الأربعاء، إن علي باقري كني، سيعود الأربعاء إلى العاصمة طهران مع قرب المفاوضات النووية من مراحلها الأخيرة.

وأشارت نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة قولها، إن ”علي باقري كني سيعود إلى طهران في رحلة قصيرة، وذلك في إطار الزيارات الروتينية التي يقوم بها بين فينة وأخرى خلال المفاوضات النووية“، مشيرة إلى أن ”خبراء الوفد الإيراني المفاوض سيواصلون مباحثاتهم في فيينا خلال هذه الفترة“.

وذكرت تقارير إيرانية أن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، سوف يتوجه إلى فيينا لإجراء مشاورات فنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتزامنا مع التطورات الأخيرة في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية، نقل موقع ”إكسيوس نيوز“ عن مسؤول أمريكي كبير قوله إنه ”نظرا لسرعة التقدم النووي الإيراني وأهميته في إحياء الاتفاق النووي الدولي، فهناك القليل من الوقت لحل ما تبقى من المشاكل“.

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبعض المفاوضين الأوروبيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة هي مجرد ”تكهنات مبكرة للغاية“، موضحاً ”أنه لن يكون هناك اتفاق حتى معالجة القضايا المتبقية“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي بنظيرته البريطانية ليز تروس، مساء الأربعاء، ”لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في مفاوضات فيينا، والوفود تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق جيد في الوقت نفسه“.

وشدد عبداللهيان على الإسراع في إبرام اتفاق نووي جديد في فيينا، قائلا إن ”هناك إرادة جادة لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي من جانب الغرب لضمان مصالح إيران، خاصة الرفع الموضوعي للعقوبات، للوصول إلى اتفاق دائم“.

وأعرب عبد اللهيان عن أمله في أن تلعب الدول الأوروبية الحاضرة في المفاوضات دورًا بناء ومطلوبًا في الوصول إلى اتفاق برؤية واقعية.

وتتواصل الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا، بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.