أخبار

آخر تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا
تاريخ النشر: 24 فبراير 2022 5:30 GMT
تاريخ التحديث: 24 فبراير 2022 6:48 GMT

آخر تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا

مراسل لرويترز: سماع دوي أربع انفجارات أخرى إلى الشرق من مدينة ماريبول الأوكرانية الشرطة الأوكرانية تعترف بفقدان أوكرانيا قريتين في منطقة لوغانسك الجيش

+A -A
المصدر: إرم نيوز
  • مراسل لرويترز: سماع دوي أربع انفجارات أخرى إلى الشرق من مدينة ماريبول الأوكرانية
  • الشرطة الأوكرانية تعترف بفقدان أوكرانيا قريتين في منطقة لوغانسك
  • الجيش الأوكراني: روسيا تحرك عتادا عسكريا من شبه جزيرة القرم
  • أجهزة الطوارئ الأوكرانية: منطقة لفيف في غرب أوكرانيا تتعرض للقصف
  • زيلينسكي يدعو العالم إلى إنشاء ”تحالف مناهض لبوتين“ وإجبار روسيا على السلام
  • وزير أوكراني: الهجمات الإلكترونية مستمرة على بلادنا بلا توقف
  • روسيا تقول إنها دمّرت القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية
  • الجيش الأوكراني: إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك
  • مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية: ليس من المتوقع تعرض المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لهجمات
  • خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تقول إنها أوقفت المواقع الإلكترونية عن العمل خشية التعرض لهجمات تسلل
  • خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية: حريق في مستودع ذخيرة في منطقة كييف
  • خدمة حرس الحدود الأوكرانية: الهجوم يأتي أيضا من القرم
  • خدمة حرس الحدود الأوكرانية: الهجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة
  • خدمة حرس الحدود الأوكرانية: الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء
  • وزير الخارجية الأمريكي: نحن متحدون في الرد على روسيا وتعزيز جبهة حلف الأطلسي الشرقية
  • وزير الخارجية الأمريكي يقول إنه ووزير الدفاع تحدثا إلى أمين عام حلف الأطلسي
  • مراسل لرويترز: سماع دوي انفجارين كبيرين في ماريوبول بشرق أوكرانيا
  • الجيش الأوكراني: المعلومات عن إنزال قوات روسية في أوديسا كاذبة
  • بايدن: أمريكا ستواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا وشعبها
  • الرئيس الأوكراني: روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا
  • وزارة الدفاع الأوكرانية: العدو بدأ قصفا مكثفا لوحداتنا في الشرق وكذلك لمراكز قيادة الجيش والمطارات
  • بايدن يقول إنه أطلع زيلينسكي على الخطوات التي تُتخذ لحشد التنديد الدولي بروسيا
  • بايدن: قادة مجموعة السبع وحلفاء أمريكا سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا
  • رئيس وزراء بريطانيا يقول إنه يشعر بالفزع من الأحداث المروعة في أوكرانيا وإنه تحدث إلى رئيسها لبحث الخطوات التالية
  • المستشار الألماني: لا بد لروسيا أن توقف عملها العسكري على الفور
  • المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • إنترفاكس: انفصاليون مدعومون من روسيا يقولون إنهم يوجهون ضربات قوية للقوات الأوكرانية
  • الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحذر من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: فكرنا مشغول في هذه الساعات الحالكة بأوكرانيا وبالنساء والرجال والأطفال الأبرياء بينما يواجهون هذا الهجوم غير المبرر والخوف على حياتهم
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نحمل الكرملين المسؤولية
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نستنكر بشدة هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا
  • بورصة موسكو تعلق جميع التداولات
  • شاهد: انفجارات قرب كراماتورسك الأوكرانية
  • إنترفاكس: متمردون مدعومون من روسيا يقولون إن هجوما بدأ على بلدة تسيطر عليها أوكرانيا قرب لوغانسك
  • الرئيس الأوكراني: نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر
  • الرئيس الأوكراني يقول لمواطنيه: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان
  • الرئيس الأوكراني: دوي انفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا
  • الرئيس الأوكراني: روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا
  • الرئيس الأوكراني: فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة
  • وكالة: وزارة الدفاع الروسية تقول إنها لا تستهدف المدن الأوكرانية بضربات صاروخية أو مدفعية
  • وكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
  • رئيس بلدية كييف يحث المواطنين على البقاء في منازلهم بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة
  • رئيس الوزراء الكندي: أفعال روسيا ستُقابل بعواقب وخيمة وأوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف العدوان الروسي غير المبرر
  • الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا والمجال الجوي المجاور في نطاق 100 ميل بحري من حدود ورسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا وأوكرانيا
  • شاهد من رويترز: سماع دوي قصف مدفعي في دونيتسك
  • الخارجية الأوكرانية: غرض العملية العسكرية الروسية هو تدمير الدولة الأوكرانية
  • جوتيريش مناشدا بوتين: باسم الإنسانية أوقف هذه الحرب
  • العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف ترتفع أكثر من 4 دولارات إلى 96.23 دولار للبرميل في أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2014
  • إنترفاكس: قوات روسية تقوم بإنزال في ماريوبول وأوديسا
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play