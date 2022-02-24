الرئيس الأوكراني يعلن فرض الأحكام العرفية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الخميس، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، وذلك بعد إعلان روسيا بدء عملية عسكرية.

وقال زيلينسكي: ”روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا“، مشيرا إلى أن دوي انفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.

وحث الرئيس الأوكراني مواطنيه، على البقاء في منازلهم ”قدر الإمكان“.

وأكد ”نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر“.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماء دوي انفجارات في كييف.

وقال بوتين في كلمة متلفزة عير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش: ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

وندد مجددا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد، ومستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا والتي تشكل أوكرانيا أداة لها، بحسب رأيه.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: ”أدعوكم إلى ألقاء السلاح“، مؤكدا أنهم سيتمكنون عندها ”من مغادرة أرض المعركة من دون عائق“.

وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.

وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين ”قد يحاولون الوقوف في وجهنا، فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل“.

ومضى يقول: ”أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة“، مؤكدا أن ”أمن البلاد مضمون“.

وأضاف أن ”تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم“، مؤكدا أنه ”لا يمكن القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا“.

ولم يعط بوتين أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.