بعد بدء عملية عسكرية بأوكرانيا.. بايدن يتوعد روسيا برد "موحد وحاسم"

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة ”موحدة وحاسمة“، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: ”أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس“.

وأضاف: ”سننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية“.

وتابع: ”الرئيس (فلاديمير) بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية“.

وأردف بالقول: ”دعوات العالم مع الأوكرانيين.. روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث“.

وأشار إلى أنه ”سيوجه خطابا للأمريكيين الخميس بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا“.