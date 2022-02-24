أكثر من ألفي يهودي متشدد يتظاهرون بالقدس بسبب "القطار الخفيف"

تظاهر أكثر من ألفي يهودي متشدد، ممن يعرفون باسم ”الحريديم“ مساء الأربعاء، بمدينة القدس، رفضا لبناء مسارات جديدة للقطار الخفيف تمر من خلال أحيائهم المنعزلة.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن أكثر من ألفين من المتشددين اليهود تظاهروا في شارع ”بار إيلان“ بمدينة القدس، احتجاجا على تجهيز سكك حديد للقطار الخفيف، مشيرة إلى أنهم ”قاموا بتخريب الأسوار الحديدية وتفكيك بعضها“.

"עברנו את טדי קולק, נעבור גם את משה ליאון": תיעוד מהפגנת החרדים בירושלים נגד הרכבת הקלה@AkivaWeisz pic.twitter.com/h4Lw93RjUV — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2022

وأضافت الصحيفة أن ”الشرطة الإسرائيلية تواجدت بكثافة في المكان وحاولت منعهم من إغلاق الطرقات من خلال استخدام المياه العادمة“.

وشهد العام الماضي الكثير من احتجاجات الحريديم ضد القطار الخفيف في القدس، حيث تحولت الاحتجاجات آنذاك إلى أعمال عنف، تمثلت في الاشتباك مع الشرطة وتفكيك سكك القطار، وصب الاسمنت على سكك الحديد التي وضعتها بلدية القدس.

"עברנו את טדי קולק, נעבור גם את משה ליאון": תיעוד מהפגנת החרדים בירושלים נגד הרכבת הקלה@AkivaWeisz pic.twitter.com/h4Lw93RjUV — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2022

ومن المقرر أن تنجز بلدية القدس إطلاق الخط الثاني للقطار الخفيف الذي سيمر من مدن الحريديم، بعد أن انتهت من تجهيز الخط الأول في القدس والذي يبلغ طوله 14 كيلو مترا.

ويعيش اليهود المتشددون في أحياء منعزلة ومتفرقة داخل مدينة القدس، ويرفضون المخالطة مع غيرهم أو العمل في الجيش الإسرائيلي معتبرين أنهم ”وُجدوا للتفرغ للعبادة وتدريس التوراة“.

ويشكل اليهود المتشددون قوة لا يستهان بها في الساحة السياسية الإسرائيلية.