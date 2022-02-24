قناة إسرائيلية: هاكرز إيرانيون اخترقوا كاميرات مراقبة في ميناءي أسدود وحيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن مجموعة هاكرز إيرانية استولت على بيانات حول تفاصيل العمل في ميناءي حيفا وأسدود، المخصصة للشحن والتصدير في إسرائيل.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم ”عصا موسى“ التابعة لإيران، اخترقت الكاميرات الأمنية في الميناءين.

وأضافت القناة أن ”المجموعة نشرت عبر قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني على تطبيق تيليغرام، صورا للمكاتب والعمال وبعض التفاصيل حول عمل ميناء أسدود“.

وأضافت: ”نشرت مجموعة إلكترونية مرتبطة على ما يبدو بإيران ملفا يحتوي على تفاصيل عمال ميناء أسدود“.

وأشارت إلى أن القراصنة استولوا على مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة في ميناء أسدود وميناء حيفا، ويتضمن الفيديو أيضا صورا لعمال الموانئ وتفاصيل شخصية عنهم.

ولفتت إلى أن شركة إسرائيلية تعمل في مجال مكافحة الهجمات السيبرانية حذرت من أن مجموعة ”عصا موسى“ الإيرانية، كثفت من العمل ضد أهداف إسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أن اسم المجموعة ارتبط باختراق قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي وسرقة صورة خاصة لوزير الدفاع بيني غانتس.

وكانت المجموعة ذاتها قد أعلنت نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اختراق الكاميرات الأمنية لشوارع مدينة تل أبيب وحتى حائط البراق، مرفقة بمنشور ”نراقب أنشطتكم خطوة بخطوة“.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في حينها، إن ”الفيديو الذي نشرته المجموعة الإيرانية أظهر صورا لأماكن مختلفة في إسرائيل، مثل حائط البراق، مفرق هشالوم في تل أبيب، ومنصة الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وأحياء سكنية مختلفة، بالإضافة إلى طرق وتقاطعات مختلفة إسرائيلية“.

وتابعت القناة العبرية، أنه ”بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اقتحمت مجموعة من الهاكرز الموقع الإلكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ونشرت عليه صوراً لسليماني“.

وتصاعدت الهجمات الإلكترونية الإيرانية على مواقع رسمية وحكومة إسرائيلية خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي، حيث نجحت مجموعات مختلفة من الهاكرز الإيرانية باختراق موقع للتعارف.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، قامت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها ”الظل الأسود“ وتتبع للحكومة الإيرانية باختراق مواقع طبية، ونشر معلومات حساسة حول السجلات الطبية لـ290 ألف مريض إسرائيلي في معهد ”ماشون مور“ الطبي على الإنترنت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.