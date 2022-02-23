صور أقمار صناعية تظهر انتشارا روسيا جديدا على بعد 15 كيلومترا من أوكرانيا

كشفت شركة أمريكية خاصة، أن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت يوم الأربعاء، أظهرت عددا من عمليات الانتشار الجديدة في غرب روسيا، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن شركة ”ماكسار تكنولوجيز“ التي تتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع ، أن ”كثيرا من عمليات الانتشار لا يبعد سوى 15 كيلومترا تقريبا من الحدود مع أوكرانيا، وأقل من نحو 75 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية“.

وبحسب ما نقلت ”رويترز“، أظهرت الصور انتشارا ميدانيا وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتس لها التحقق من الصور التي نشرتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز“.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل 80% من القوات التي حشدها ”في وضع يسمح لها بشن غزو شامل لأوكرانيا“.

وأضاف المسؤول للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن هويته: ”بوتين مستعد بكل إمكانياته“.

وتزيد هذه التصريحات الشعور بقرب شن هجوم عسكري روسي، وتؤكد أن واشنطن لا تتوقع من بوتين أن يتوقف عن مسعاه بعد الاعتراف باستقلال منطقتي دونيستك ولوغانسيك الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول: ”لقد تقدموا، فيما يتعلق بجاهزيتهم، لدرجة أنهم صاروا مستعدين حرفيا للتحرك فورا إذا صدر لهم الأمر“. لكن المسؤول لم يقدم أدلة تدعم تأكيده.

وأضاف أن الجيش الروسي حشد حتى الآن ما يقرب من 100% من القوات التي توقعت الولايات المتحدة حشدها لشن هجوم واسع النطاق.

وتابع: ”لدينا مؤشرات على أنهم يعتزمون اللجوء لجنود احتياط، ونظرائهم من الحرس الوطني، وهذا أمر مقلق لأنه يوحي لنا بأهداف طويلة المدى“.