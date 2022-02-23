روسيا: زعيما دونيتسك ولوغانسك طلبا دعمنا ضد أوكرانيا

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا، طلبا من الرئيس فلاديمير بوتين ”المساعدة“ في ”صد عدوان“ الجيش الأوكراني، فيما طلبت كييف -ردا على ذلك- اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، في بيان نقلته وكالة ”فرانس برس“، إن بوتين تلقى رسالة من رئيسي ”جمهوريتي“ دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف باستقلالهما هذا الأسبوع، ”وطلبا المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية“.

وأوضح بيسكوف أنه جاء في الرسالة أن ”تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس“.

وتابع أن ”المسؤولَين طلبا مساعدة بوتين على أساس معاهدات الصداقة التي وقعاها مع موسكو هذا الأسبوع“.

وفتحت ”معاهدات الصداقة“ التي وقعها فلاديمير بوتين مع الانفصاليين، الباب أمام نشر الجيش الروسي على الأراضي التي يسيطرون عليها.

ووافق المشرعون الروس، الثلاثاء، على طلب لإتاحة نشر الجيش الروسي خارج البلاد.

وكان بوتين، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن روسيا تعترف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا (دونيتسك ولوغانسك)، ووجه أمرا إلى الجيش الروسي بنشر قوات ”حفظ سلام“ فيهما.

وتعتبر الدول الغربية اعتراف روسيا بالمنطقتين، غير قانوني وفرضت عقوبات جديدة على موسكو.

اجتماع عاجل

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الأربعاء، إنه طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن طلب الانفصاليين مساعدة موسكو عسكريا.

وأضاف كوليبا على تويتر: ”أوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة إدارتي الاحتلال الروسي في دونيتسك ولوغانسك روسيا تقديم المساعدة العسكرية لهما، وهو ما يزيد من تصعيد الوضع الأمني“.

نفضل الحل السلمي

وقال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية، يوم الأربعاء، إنه ”يفضل حل المسائل المتعلقة بترسيم الحدود مع كييف سلميا“ لكنه احتفظ بالحق في طلب المساعدة من موسكو.

وذكر دينيس بوشلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أنه ”يفضل الحوار مع أوكرانيا في المقام الأول“.

لكنه قال في مؤتمر صحفي، إن ”الوضع في الصراع المستمر منذ فترة طويلة أصبح حرجا“، مؤكدا أن الانفصاليين سينتصرون بدعم من ”روسيا الكبيرة“، بحسب تعبيره.

وقال بوشلين إن ”العدوان من الجانب الأوكراني يتزايد“ متهما كييف بارتكاب ”أعمال استفزازية“ وحملها مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين.

إظهار الوحدة

وفي السياق، قالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء، إن القمة الأوروبية الطارئة التي ستعقد الخميس في بروكسل يجب أن تظهر ”وحدة“ أوروبية في ما يتعلق بالرد على الخطوات الروسية في أوكرانيا.

وتعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحضير للعقوبات التي ستُفرض إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا، فضلا عن البحث في التداعيات المحتملة على صعيدي الاقتصاد والهجرة، وفق قصر الإليزيه.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين قبل توجهه إلى بروكسل، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن قمة الخميس تهدف إلى ”إظهار أننا متحدون“ وأن ”الأسرة الأوروبية متكاتفة“، وفقا لـ“فرانس برس“.

وأكد الإليزيه أن الوضع في أوكرانيا ”لا يزال خطرا للغاية“ لأن ”كثرا يتوقعون أن الرئيس بوتين لا يريد التوقف عند هذا الحد، ومن المحتمل جدا، من المرجح جدا، أن تشهد الأزمة تطورات جديدة“.

وأضافت الرئاسة أنه علاوة على ذلك ”هناك خطر أن يقرر الرئيس بوتين اختبار الغربيين في جوارهم: البلقان، البوسنة، ترانسنيستريا، القوقاز. نريد أن تدرك كل دولة من هذه الدول أن هناك خيارا يتعين اتخاذه، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتطلب شكلا من الوضوح“.