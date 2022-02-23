برلمان أوكرانيا يقر حالة الطوارئ وزعيم انفصالي يقترح التخلي عن أراض جديدة

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، على إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا كلها، باستثناء منطقتين في الشرق، حيث كانت معلنة فيهما منذ 2014.

واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم، إذ تتأهب البلاد لهجوم عسكري واسع النطاق محتمل من روسيا.

وتدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر 30 يوما، ويمكن أن تمدد لفترة مماثلة.

ويعني الإعلان فرض قيود على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية، والسماح بفحص الوثائق الشخصية.

كما يمنح السلطات الحق في فرض حظر تجول وحظر التجمعات أو تنظيم إضرابات.

وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى ”أزمة لاجئين جديدة“، مع ”ما يصل إلى 5 ملايين شخص إضافي مهجّر“.

من جهة أخرى، قال زعيم إحدى منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن على القوات الحكومية الأوكرانية الانسحاب بأسلحتها من الأراضي التي تطالب بها دولته المعلنة من جانب واحد.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن ”دينيس بوشلين“ زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية قوله لوسائل إعلام روسية حكومية إن هذا سيكون السيناريو الأمثل.

واعترفت روسيا، هذا الأسبوع، باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، بما في ذلك المنطقة التي يتزعمها بوشلين.

ويطالب الانفصاليون بمساحة من الأراضي الأوكرانية أكبر بكثير مما يسيطرون عليه حاليًا.

وناشدت أوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، التدخل لوقف ”الخطط العدوانية“ لروسيا، في الوقت الذي حذَّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المنظمة المكونة من 193 عضوًا من أن العالم ”قد يشهد محنة بحجم وحدة لم يرها منذ سنوات عديدة“، إذا اتسع نطاق الصراع في أوكرانيا.

وعقدت الجمعية العامة اجتماعها السنوي بشأن أوكرانيا، الذي يتزامن مع تصاعد التوتر بشأن الاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر أكثر من 150 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا استعدادًا للغزو.

ونفت روسيا نيتها غزو أوكرانيا، وتتهم واشنطن وحلفاءها بالتصرف بهستيرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: ”ليس هناك أحد بمنأى عن هذه الأزمة إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين أنه يستطيع المضي قدمًا“.

وأضاف: ”الدبلوماسية الفعالة، والرسائل السياسية القوية، والعقوبات الاقتصادية القاسية، ودعم أوكرانيا، هي ما يمكن أن يجبر موسكو على التخلي عن خططها العدوانية“.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات على روسيا بعد أن اعترفت باستقلال منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، وأمرت القوات الروسية هناك ”بحفظ السلام“.

ورفضت واشنطن الأسباب التي تذرعت بها موسكو لنشر القوات، ووصفتها بأنها ”محض هراء“، في حين قال ”غوتيريش“ إن القوات الروسية لن تكون ”قوات حفظ سلام“.