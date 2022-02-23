من القسوة إلى جنون الارتياب.. اتهامات غربية تطارد بوتين بسبب أوكرانيا

أثار سلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التعامل مع مسألة الأزمة مع أوكرانيا، انطباعات متباينة وردود فعل مختلفة، جعلت الكثير من المحللين يضعون تصورات مختلفة لهذا الزعيم تفاوتت فيها رؤيتهم وتصوراتهم لشخصيته.

وسلطت وكالة الأنباء الفرنسية ”فرانس برس“ في تقرير لها، الضوء على تلك الانطباعات، موضحة أن عددًا من المسؤولين والمحللين الغربيين رأوا في سلوك الرئيس الروسي بوتين في ذروة الأزمة الأوكرانية، زعيمًا ”قاسيًا“ و“سلطويًا“ يعاني من ”الهذيان“ و“جنون الارتياب“.

وخلّف اجتماع مجلس الأمن الروسي الذي عقد في قاعة مهيبة في الكرملين، الإثنين، وبث مباشرة على الهواء، ”دهشة“ في أنحاء العالم.

وظهر الرئيس الروسي خلال الاجتماع جالسًا بمفرده أمام طاولة كبيرة، وهو يوجه الأسئلة لكبار مسؤولي الأمن في البلاد الذين تداولوا على الوقوف أمام منصة صغيرة للإجابة عن أسئلته، مثل تلامذة مدرسة يخضعون لاختبار شفوي.

وسأل بوتين بابتسامة ساخرة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريكين: ”هل تقترح بدء عملية تفاوض… أو الاعتراف بسيادة الجمهوريتين“ الانفصاليتين شرق أوكرانيا. فتلعثم ناريكين، فنهره الرئيس، قائلًا: ”تكلم بوضوح“، فأجاب: ”سأدعم اقتراح الاعتراف، فسأله بوتين بشكل غاضب بدا مهينًا للمسؤول الأمني: ”سأدعم أو أدعم؟… نعم أم لا؟“.

وما هي إلا ساعات حتى ألقى ”سيد الكرملين“ خطابًا مطولًا للأمة أنكر فيه الشرعية التاريخية لوجود أوكرانيا، واتهم حلف شمال الأطلسي بالسعي إلى استخدام هذا البلد ”نقطة انطلاق“ لمهاجمة روسيا، وأنهاه بالاعتراف بـ ”الجمهوريتين“ المعلنتين من طرف واحد في إقليم دونباس.

واعتبر بوتين أن أوكرانيا كيان صنعته ”روسيا البلشفية والشيوعية“، مؤكدًا أنها مكونة من ”أراضٍ روسية“، وأضاف مهددًا: ”نحن مستعدون لأن نريكم ما تعنيه التصفية الحقيقية للإرث الشيوعي لأوكرانيا“.

”هذيان“

واتهم بوتين أوكرانيا بأنها تعتزم الانخراط في ”عمليات عسكرية“ ضدّ روسيا بمساعدة الغربيين، والسعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضاف: ”بدأت الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، بشكل سافر“ في جعل الأراضي الأوكرانية ”مسرحًا لعمليات عسكرية محتملة“ من خلال إرسال وحدات عسكرية، وتنفيذ تدريبات.

وتدفقت ردود الفعل على خطاب بوتين الذي اعتُبر أنه يعكس ”جنون ارتياب“، لا سيما في باريس، حيث خلّفت تجربة الوساطة الفاشلة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي استياء.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن الخطاب احتوى ”تحليلًا شديد العنف، وربّما يعكس بعض الشيء هذيانًا وجنون عظمة، ولكن لسوء الحظ فإنّ فلاديمير بوتين أسّسه… على الكثير من الأكاذيب التاريخية“.

واعتاد الرئيس الروسي على توجيه إهانات على الهواء مباشرة، فضلًا عن إلقاء خطب جيوسياسية قوية تنطوي أحيانًا على ”نزعة ذكورية“.

ويؤكد ميشال إلتشانينوف مؤلف كتاب ”داخل عقل فلاديمير بوتين“ الذي بناه على متابعات دقيقة لخطاباته على مدى عقدين، أن ”كلَّ ما قاله، الإثنين، سبق أن قاله“.

”مستعد لخوض الحرب“

لكن هذه المرة، بلغت لهجة بوتين التصعيدية ذروتها في خضمّ قرع طبول الحرب في أوكرانيا، والشكوك حول نوايا الكرملين الحقيقية.

وسخر المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني، عبر فيسبوك، قائلًا إنّ ”رئيس المكتب السياسي للقرن الحادي والعشرين أدلى بخطاب مجنون“.

ويقبع ”نافالني“ في السجن منذ عودته، في كانون الأول/يناير 2021، من ألمانيا حيث عُولج بعد تعرضه لتسميم.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل شككت بمدى عقلانية الرئيس الروسي عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم، وبدأ الانفصاليون الموالون لها هجومًا شرق أوكرانيا، العام 2014.

وبحسب تصريحات نقلتها عنها الصحافة الأمريكية يومها، قالت ميركل إن بوتين ”فقد الاتصال بالواقع… إنه في عالم آخر“.

من جهته، اعتبر رئيس تحرير مجلة ”فيلوسوفي ماغازين“ ميشال إلتشانينوف أن ”هناك مزيجًا من العقلانية والانغلاق التام في العلاقة بالواقع… يعاني بوتين من شكل من أشكال الانفصال عن الواقع باسم إيديولوجيته التي يمكن وصفها بأنها ارتيابية“.

وأضاف: ”قلنا دائمًا إنه قائد براغماتي… هل سيضحي ببراغماتيته باسم أيديولوجيته؟ هذا ممكن. على أية حال، يبدو أنه مستعد لخوض الحرب“.