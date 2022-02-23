الرئيس الإسرائيلي يؤكد زيارته إلى تركيا الشهر المقبل

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، أنه يعتزم زيارة تركيا، الشهر المقبل، إضافة إلى قبرص، واليونان.

وجاء ذلك خلال افتتاح ”هرتسوغ“ أعمال المؤتمر الإسرائيلي للمناخ الذي نظمته صحيفة ”هآرتس“، والجامعة العبرية، في مدينة القدس .

وقال هرتسوغ: ”سأزور، الشهر المقبل، جيراننا على شواطئ البحر المتوسط، تركيا، واليونان، وقبرص، وسأجتمع مع قادتها“.

وأشار الرئيس الإسرائيلي، قائلًا: ”سأناقش مع القيادات والمسؤولين في البلدان التي سأزورها الخطوات التي من شأنها توسيع التعاون بين بلادنا، وسأناقش بشكل خاص التعاون الإقليمي في مكافحة أزمة المناخ في حوض البحر المتوسط“.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الإسرائيلية، أن ”يتسحاق هرتسوغ سيعقد في اليونان اجتماعات سياسية مع رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان، كما سيجتمع مع مسؤولين آخرين، وأعضاء ممثلين عن الجالية اليهودية“.

وبحسب البيان، ”سيتوجه هرتسوغ بعدها في زيارة رسمية إلى قبرص، يلتقي خلالها نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وسيعقد خلال زيارته اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بمشاركة الوفود المصاحبة“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده تهتم بالزيارة المقررة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، قائلًا: ”نحن نهتم حقيقة بزيارة السيد هرتسوغ، فالخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقًا“.

وفي وقت سابق، زار وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل، وبحث مع مسؤولين إسرائيليين الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

وذكر بيان صحفي مشترك من مكتب رئيس الدولة، ووزارة الخارجية في إسرائيل، أن ”الوفد التركي كان برئاسة إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، وضم نائب وزير الخارجية التركي السادات أونال، وأنه التقى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، والرئيس التنفيذي لمكتب الرئيس الإسرائيلي إيال شفيكي ومسؤولين آخرين“، موضحًا أن ”الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف القضايا الإقليمية“.