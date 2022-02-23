تل أبيب تعلن إسقاط طائرة مسيرة لحماس حاولت التسلل إلى داخل إسرائيل‎‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة ”مسيرة“، تابعة لحركة حماس عند حدود قطاع غزة، وهي الطائرة الثانية التي تم إسقاطها في أقل من أسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”وفي وقت سابق من اليوم، حددت قوات الجيش تسلل طائرة مسيرة تابعة لحماس من شمال قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف“.

وأكد أدرعي في تغريدته، أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة ”المسيرة“، حيث كانت تحت متابعة قوات الجيش طيلة الحادث، وأسقطت داخل قطاع غزة.

قامت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم باسقاط مسيرة درون تابعة لمنظمة حماس الارهابية في منطقة الحدود بين شمال قطاع عزة واسرائيل حيث كانت تحت متابعة قوات الجيش طيلة الحادث وأسقطت داخل القطاع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2022

وهذه هي المرة الثانية التي يسقط فيها الجيش الإسرائيلي طائرة دون طيار تابعة لحماس، عند حدود قطاع غزة في أقل من أسبوع.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل حوالي 6 أيام، إسقاط قوات تابعة للجيش طائرة مسيرة في منطقة الحدود جنوب قطاع غزة.

وخلال الفترة الماضية، أسقط الجيش الإسرائيلي العديد من الطائرات التابعة لحركة حماس، وحزب الله اللبناني، والتي حاولت اختراق الأجواء الإسرائيلية سواء من الشمال، أو من حدود قطاع غزة.

وحاولت حركة حماس، استخدام الطائرات دون طيار ”المسيرة“ خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، في مايو/ أيار الماضي، حيث وصلت بعض هذه الطائرات إلى داخل مدن غلاف غزة الإسرائيلية، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطها لاحقًا.

وكان موقع ”والا“ العبري، ذكر في تقرير سابق له، أن حركة حماس وحزب الله، يعملان على تحسين قدراتهما في تطوير الطائرات دون طيار، من أجل تقويض تفوق سلاح الجو الإسرائيلي.

ووفق الموقع العبري، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الطائرات دون طيار التي تسللت إلى إسرائيل مؤخرًا هي جزء من خطة سرية لإيران، وحزب الله، وحماس، في المنطقة لبناء سلاح جوي يتكون من مجموعة واسعة من الطائرات دون طيار، ستعمل في يوم ”المواجهة الكبرى“ ضد مواقع حساسة في جميع أنحاء إسرائيل، وتقويض تفوق سلاحها الجوي.

ورغم استخدام هذه الطائرات بشكل مكثف من قبل حماس، والحزب اللبناني ضد إسرائيل، غير أن التقديرات الإسرائيلية داخل الجيش الإسرائيلي أشارت مؤخرًا إلى أن منظومة الاعتراض بواسطة الليزر ستشكل سلاحًا فعالًا لمواجهة هذه الطائرات، حيث من المفترض إدخالها تحت التجربة العملية قريبًا.