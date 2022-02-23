أوكرانيا.. مقتل جندي وتعطل مواقع الحكومة والخارجية والبرلمان الإلكترونية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده، في قصف شنّه انفصاليون موالون لموسكو على خطّ الجبهة في شرق البلاد.

وتأتي تلك الحادثة في سياق من التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا وحديث مستمر وترقب لغزو وشيك من روسيا للبلد الجار.

ولم تحدّد القوات المسلّحة الأوكرانية مكان الهجوم، واكتفت بالقول في بيان إن جنديًا ”قُتل متأثرًا بجروحه“ وآخر أُصيب بجروح جراء قصف.

وأفادت مسودة قرار بشأن حالة الطوارئ في أوكرانيا اليوم بأن البلاد قد تفرض قيودا على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية وأن تفرض فحصا للوثائق الشخصية.

ويحتاج مشروع القرار لموافقة البرلمان عليه مساء الأربعاء، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.

بالتزامن مع ذلك، تعذر اليوم الوصول إلى عدد من المواقع الحكومية الأوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية.

وقالت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا.

وتنفي موسكو، التي تخوض مواجهة متصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا، أي تورط لها.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الغرب وموسكو بتقديم ضمانات أمنية ”فورية“ ترمي إلى تجنيب بلده غزوا روسيا.

وقال زيلينسكي إن ”أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة محددة وفورية“، مضيفاً: ”أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من ضمن البلدان (المطالَبة) بتقديم ضمانات أمنية واضحة وصريحة“.

في ذات الإطار، أفادت وكالة تاس للأنباء، الأربعاء، نقلا عن ممثل للسفارة الروسية في كييف، أن روسيا شرعت في إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من جميع منشآتها الدبلوماسية في أوكرانيا. وشوهدت السفارة وكذلك القنصلية العامة في أوديسا اليوم وقد أزيل عنهما العلم الروسي.

وقال عضو بالحرس الوطني الأوكراني كان يعمل بالقرب من القنصلية الروسية في أوديسا لرويترز ”غادرت عدة سيارات حرم القنصلية في الصباح“.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من أوكرانيا لأسباب تتعلق بالسلامة حسب وصفها، وذلك بعد يوم من اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإصداره أمرا للقوات الروسية ”بالحفاظ على السلام“ هناك في الوقت الذي يحشد فيه قواته العسكرية على طول الحدود الأوكرانية.

بدورها، أوصت إسبانيا مواطنيها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء إن بلاده توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا مؤقتا في أقرب وقت ممكن نظرا لتفاقم الوضع الأمني هناك.

وقال ألباريس أمام لجنة برلمانية: ”نوصي بمغادرة أوكرانيا مؤقتا في أسرع وقت ممكن وننصح بعدم السفر إلى هذا البلد تحت أي ظرف من الظروف“.

وأعلنت الدول الغربية أن اعتراف روسيا بدونيتسك وبجمهورية لوجانسك الشعبية المجاورة يوم الاثنين غير قانوني، وفرضت عقوبات جديدة على موسكو.

وقال ألباريس إن 334 مواطنا إسبانيا ما زالوا في أوكرانيا، انخفاضا من 445 عندما بدأت الأزمة قبل بضعة أسابيع.