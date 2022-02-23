الرئيس الأوكراني يقول إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر في بلاده

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن ”مستقبل الأمن الأوروبي“ يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

وقال زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني ”نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا“.