تاريخ النشر:
23 فبراير 2022 14:31 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 15:30 GMT
الرئيس الأوكراني يقول إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر في بلاده
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا. وقال زيلينسكي خلال استقباله نظيريه
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن ”مستقبل الأمن الأوروبي“ يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.
وقال زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني ”نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا“.