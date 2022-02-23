روسيا تبدأ إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا

شرعت روسيا يوم الأربعاء، في إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من جميع منشآتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة ”تاس“ للأنباء، نقلا عن ممثل للسفارة الروسية في العاصمة كييف.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف ضغوط العقوبات على روسيا اليوم بسبب نشر قوات في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن مؤكدة أن الإجراءات المفروضة على موسكو تتعارض مع المصالح الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق الأربعاء، إن بلاده على استعداد للبحث عن حلول من خلال الدبلوماسية، لكنها تقدم مصالحها الأمنية الوطنية على ما غيرها وإنها ستواصل تقوية جيشها في وجه ما وصفه بوضع دولي صعب.

ولم يذكر بوتين في بيان مصور بالفيديو تم توزيعه بمناسبة ”اليوم السنوي للمدافع عن أرض الآباء“ شيئا عن المواجهة الحالية مع الغرب بسبب أوكرانيا التي فرض الغرب فيها عقوبات على روسيا بعد أن قرر الاعتراف باستقلال إقليمين منشقين في أوكرانيا.

لكنه استغل المناسبة لتوجيه رسالة إلى الغرب عن موقفه.

وقال بوتين: ”بلدنا مستعد دائما للحوار المباشر والصريح ومستعد للبحث عن حلول دبلوماسية لأعقد القضايا“.

وأضاف: ”لكني أريد أن أكرر أنه لا قيد على مصالح روسيا وأمن شعبنا. لذا سنواصل تقوية جيشنا وبحريتنا وتحديثهما“.

على الجانب الآخر من الأزمة، قال أحد كبار مسؤولي الأمن في أوكرانيا الأربعاء، إن بلاده ستفرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، وسيتم خلالها تطبيق قيود خاصة للحفاظ على هدوء البلاد وحماية اقتصادها، وسط مخاوف من غزو روسي.

وقال أوليكسي دانيلوف في إفادة صحفية إن حالة الطوارئ ستظل سارية 30 يوما، ويمكن مدها لمدة مماثلة.

ويتعين إجراء تصويت في البرلمان الآن لسن قانون بالقرار.

ويعطي إعلان الطوارئ صلاحيات للسلطات، يمكنها اختيار أي منها لتطبيقها.

ويمكن أن تشمل الصلاحيات فرض قيود على النقل وحماية إضافية لمنشآت البنية الأساسية الحيوية وفرض حظر على حركات الإضراب.

وقال دانيلوف إن السلطات الإقليمية سيكون بإمكانها اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستفرض حظر تجول أو غيره من التدابير والإجراءات.

وأضاف دانيلوف: ”هذه عبارة عن تدابير وقائية للحفاظ على الهدوء في البلاد، حتى يتمكن اقتصادنا وبلادنا من العمل“.

ومضى قائلا: ”سوف تتحدد قوة حالة الطوارئ أو ضعفها بناء على التهديدات التي قد تظهر في مناطق معينة. نحن نتحدث عن مناطق الحدود لأن لدينا حدودا مع الاتحاد الروسي ومع روسيا البيضاء“.

واتخذت أوكرانيا سلسلة من التدابير، منها استدعاء جنود الاحتياط، في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم محتمل من جانب روسيا، التي أرسلت قوات إلى شرق أوكرانيا هذا الأسبوع لدعم منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

وكرر دانيلوف أن أوكرانيا لم تبدأ التعبئة العامة حتى الآن.

وحث بعض المشرعين الحكومة على فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة قد تثير رد فعل من جانب روسيا.

وقال دانيلوف إنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بعد.