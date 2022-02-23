زعيم منطقة دونيتسك يسعى للحوار مع أوكرانيا دون التخلي عن دعم موسكو

قال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية في أوكرانيا اليوم الأربعاء إنه يفضل حل المسائل المتعلقة بترسيم الحدود مع كييف سلميا لكنه احتفظ بالحق في طلب المساعدة من موسكو.

وذكر دينيس بوشلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد التي اعترفت بها روسيا هذا الأسبوع، أنه يفضل الحوار مع أوكرانيا في المقام الأول.

لكنه قال في مؤتمر صحفي إن الوضع في الصراع المستمر منذ فترة طويلة أصبح حرجا، مؤكدا أن الانفصاليين سينتصرون بدعم من ”روسيا الكبيرة“.

وتعتبر الدول الغربية اعتراف روسيا بدونيتسك وجمهورية لوجانسك الشعبية المجاورة يوم الإثنين غير قانوني وفرضت عقوبات جديدة على موسكو.

وقال بوشلين إن ”العدوان من الجانب الأوكراني يتزايد“ متهما كييف بارتكاب ”أعمال استفزازية“ وحملها مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين.

وتنفي أوكرانيا اتهامات الانفصاليين بأنها تؤجج الصراع بهدف استعادة الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة.

وذكر بوشلين أن إجلاء النساء والأطفال الذي بدأ الأسبوع الماضي كان ضروريا لتمكين قوات الانفصاليين من التركيز على الدفاع عن حدودهم.

وقال آندريه تورتشاك، العضو البارز في الحزب الحاكم في روسيا الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي إلى جانب بوشلين، إنه لا توجد قوة في العالم يمكن أن تغير الأثر القانوني المترتب على اعتراف روسيا.

واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة الأوكرانية الحالية، وأكد لبوشلين أن روسيا لن تتخلى ”عن شعبها“.