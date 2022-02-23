أردوغان: لا يمكن لتركيا التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا

نقلت محطة إن.تي.في التلفزيونية، ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأنقرة التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه الجهود الدبلوماسية الغربية مع موسكو، وقال إنها لا تحقق شيئا يذكر.

وفي سياق حديثه للصحفيين على متن طائرة عائدة من أفريقيا، كرر أردوغان عرضه للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتربطها علاقات جيدة مع كليهما، ستتخذ خطوات لا تضر بعلاقاتها الثنائية مع البلدين.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عنه قوله ”ليس من الممكن أن نتخلى عن أي من (البلدين)… هدفنا هو أن نتخذ خطوة من شأنها بمشيئة الله حل الأزمة دون التخلي عن أي منهما“.

كما حث أوكرانيا وروسيا على استئناف المفاوضات، وقال إن حلف الأطلسي بحاجة إلى ”تحديد موقفه“ بعد قمة اليوم الأربعاء.

وأثار اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هذا الأسبوع ردود فعل دولية قوية شملت عقوبات من القوى الغربية.

وتعارض تركيا، التي تملك حدودا مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، العقوبات من حيث المبدأ، لكنها وصفت الخطوة الروسية بأنها غير مقبولة.

وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأوكراني، يوم الأربعاء، إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وقال وزير الأمن والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف، بعد اجتماع هذه الهيئة، إنه ”ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة“.

وكانت البلاد دعت في وقت سابق، الأربعاء، إلى تعبئة جنود الاحتياط وحضّت مواطنيها على مغادرة روسيا في ظل تفاقم المخاوف من غزو روسي وشيك وإصرار رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات الغربية.

وأكد بوتين الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها ”غير قابلة للتفاوض“ فيما حذّرت بريطانيا من أن احتمال شن الكرملين غزوا على أوكرانيا ”كبير“.

وبلغ الخوف من حدوث تصعيد عسكري على أبواب الاتحاد الأوروبي ذروته منذ اعترف بوتين الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، هما ”جمهوريتا“ دونيتسك ولوغانسك.