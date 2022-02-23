عقب "تمرد" وزير الدفاع.. الحكومة الإسرائيلية في ورطة ونتنياهو يتصيد الفرصة ‎‎

تفاقمت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرًا، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يقود حزب ”أزرق أبيض“ الوسطي الائتلافي، اليوم الأربعاء، رسميًا، حالة تمرد ضد الحكومة، وقال إن حزبه لن يشارك في جلسات التصويت في الكنيست.

وانضم ”أزرق أبيض“ بذلك إلى حملة المقاطعة، التي استأنفتها ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب منصور عباس، والتي جددت تأكيدها بأنها ستقاطع جلسات التصويت.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل دخل إلى مرحلة جديدة من الأزمات، في ظل إعلان غانتس مقاطعة جلسات التصويت على مشاريع قوانين الحكومة.

ويعد هذا هو الأسبوع الرابع على التوالي، الذي تضطر فيه الحكومة لسحب مشاريع القوانين الخاصة بها، أو إرجاء طرحها، منعا لسقوطها خلال التصويت.

تمرد غانتس

ونقلت صحيفة ”ماكور ريشون“ عن مقربين من وزير الدفاع، أن قراره ينص على أنه ”طالما لم يتم تمرير قانون الموازنة الخاصة بمعاشات العسكريين المتقاعدين، والذي يعارضه بشكل قاطع حزبا (العمل) و(ميرتس) اليساريان، فإن حزب (أزرق أبيض) لن يشارك في جلسات التصويت“.

وقالت الصحيفة، إن غانتس وحزب ”أزرق أبيض“ أعلنوا التمرد على حكومة نفتالي بينيت.

وذكر غانتس بدوره أنه ونواب حزبه لن يتهاونوا في مسألة تمرير القوانين والقرارات التي تتخذها الحكومة وتتعلق بشكل مباشر بأمن البلاد، وبقوة الجيش الإسرائيلي ومستقبله، ومثله ما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي“.

وصدر بيان عن الحزب الائتلافي جاء فيه ”إن كتلة (أزرق أبيض) لن تشارك في التصويت على التشريعات الشخصية للنواب اليوم داخل الكنيست، ولن تشارك في التصويت بشكل خاص على ملفات تحمل مساسا فوريا وجوهريا بالجيش“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عدا عن أزمة ”أزرق أبيض“، ومن قبلها أزمة ”القائمة العربية الموحدة“، تبقى أزمة أخرى تتعلق بالنائب إيلي أفيدار ”حزب إسرائيل بيتنا“، الذي أعلن استقالته من الكنيست، وستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن محاولات إثنائه لم تفلح، وأنه يصر على عدم التصويت مع الائتلاف الذي لا يضم سوى 61 نائبا.

استسلام الحكومة

وبدوره ذكر موقع ”سروغيم“ الإخباري العبري، اليوم الأربعاء، إن الائتلاف ”استسلم“ أمام الضغوط، التي يمارسها غانتس.

وقال إن أصوات بالمعارضة تروج لحقيقة إن الائتلاف ”قرر تحرير نوابه بالكنيست من التصويت، وسحب كل مشاريع القوانين الخاصة بالنواب الائتلافيين، ولن يحاول حتى إسقاط مشاريع القوانين الخاصة بالمعارضة التي سيتم تمريرها من القراءة التمهيدية فقط“.

يشار إلى أن وصف الموقع لما يحدث بأنه ”استسلام“، يعزى للقرار المذكور آنفا، بشأن عدم اسقاط مشاريع قوانين المعارضة.

وحول قيام نواب الائتلاف بالتصويت مع مشاريع قوانين المعارضة، أوضح الموقع أن هذه الخطوة، التي يبدو وأنها مؤقتة، جاءت في هذا التوقيت على أساس تجاوز الأزمة، في وقت ستمر فيه قوانين المعارضة فقط من القراءة التمهيدية.

وعقب تمرير مثل هذه القوانين، سيكون عليها أن تنتقل إلى اللجان المختصة بالكنيست، ووقتها يمكن اسقاطها.

ورأى الموقع أنه على الرغم من ذلك، ”يجري الحديث عن انتصار معنوي للمعارضة أمام الجمهور، بينما سينظر الشارع الإسرائيلي إلى نواب الائتلاف الذين يفشلون في تمرير قوانينهم الخاصة بشكل سلبي“.

الليكود يستغل

ولاحظ الموقع أن حزب ”الليكود“ وزعيمه بنيامين نتنياهو، الذي يترأس جناح المعارضة، بدأ استغلال الموقف، وقدم بادرة تجاه وزير الدفاع.

ونوه إلى أن ”الليكود“ كان قد قدم مشروع قانون، يفترض أن يحرج غانتس، وهو القانون الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن القضية التي عرفت باسم ”البُعد الخامس“، وهو اسم لشركة تعمل في مجال الفضاء السيبراني ترأسها غانتس في وقت سابق، وسط شكوك بشأن شبهة فساد محتمل.

وعقب وزير الدفاع بأنه لا يكترث بشأن مشروع قانون ”الليكود“، لكن البادرة التي قدمها حزب السلطة السابق بشكل مفاجئ، هي أنه ”قرر سحب مشروع القانون“.

وفي المقابل، نقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن المحادثات الدائرة حاليا مع غانتس من جانب مسؤولي أحزاب الائتلاف، وصلت إلى مرحلة أكدوا خلالها أن ”وزير الدفاع لن يُملي علينا جدول أعمالنا اليومي“.

وأخبر رؤساء أحزاب ائتلافية غانتس أنه ”إما أن تصوت لصالح (كل) القوانين الحكومية أو لتمتنع تماما“، وأبلغوه أيضا: ”نحن لن نسمح لنواب (أزرق أبيض) بالتصويت على جزء من القوانين فقط، إما الكل أو لا شيء“.