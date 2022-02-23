استطلاع: نصف الروس يؤيدون غزو أوكرانيا

أظهر استطلاع رأي جديد نشر يوم الأربعاء، أن حوالي نصف الروس يعتقدون أنه سيكون من الصواب لموسكو استخدام القوة العسكرية لمنع كييف من الانضمام إلى حلف ”الناتو“.

ووجد الاستطلاع الذي أجري لصالح شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، أن ”واحدا من كل اثنين من الروس (50%) يؤيدون غزو أوكرانيا، بينما قال ربعهم فقط (25%) إن الغزو سيكون خطأ وأجاب الربع الآخر بأنهم غير متأكدين“.

وأشارت الشبكة إلى أن ”الاستطلاع أظهر أيضا أن معظم الأوكرانيين لا يوافقون على استخدام القوة ضدهم“.

وبينت أن ”7 من كل 10 مشاركين هناك رأوا إنه سيكون من الخطأ أن تستخدم روسيا القوة العسكرية لمنع بلادهم من الانضمام إلى الناتو أو لإعادة توحيد البلدين“.

وقالت ”سي أن أن“ إن ”رفض معظم الأوكرانيين تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه يوم الإثنين أن بلادهم ليس لها أساس تاريخي، وأنها في الأساس من صنع الاتحاد السوفيتي“.

وتابعت: ”أما في الاستطلاع أكد غالبية الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد وعبر جميع الأعمار أنهم ليسوا شعبًا واحدًا مع الروس، وأن البلدين لا ينبغي أن يكونا واحدًا.“

ولفتت الشبكة إلى أن ”الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 شخص في كل من روسيا وأوكرانيا أجري عبر الإنترنت في الفترة من 7 إلى 15 الشهر الجاري“.

ونقلت عن مذيع التلفزيون الروسي والسوفيتي المخضرم فلاديمير بوزنر قوله إن ”الكثيرين في روسيا يعتقدون أن بلادهم ستتعرض للتهديد الأساسي من خلال التوسع الإضافي لحلف الناتو“.

وأضاف بوزنر أن ”وجهة النظر واضحة وهي أنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوًا في حلف الناتو، وإذا تم نشر قوات الناتو على أعتاب روسيا، فإن ذلك سيشكل تهديدًا وجوديًا وبالتالي لا يمكن السماح به“.

بدورها، رسمت أوريسيا لوتسفيتش، رئيس منتدى أوكرانيا في مركز أبحاث ”تشاتام هاوس“ في لندن، صورة أكثر قتامة للمنظور الروسي.

وقالت لوتسفيتش: ”تعاني روسيا الحديثة من متلازمة انهيار الإمبراطوريات، يتم تقديم فقدان هذه الأراضي على أنه ظلم تاريخي يجب تصحيحه، بما في ذلك بالقوة“.

وتابعت: ”يُنظر إلى أوكرانيا على أنها جوهرة التاج التي يسرقها الناتو، ومن خلال التخويف السوفيتي القديم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، يعتقد الروس أن الحلف كتلة عدوانية تقف في طريق الوحدة الروسية الأوكرانية“.