روسيا تعلن إحباط "عمل إرهابي" لجماعة أوكرانية في القرم

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي يوم الأربعاء، إنه أحبط ”عملا إرهابيا“ في القرم وألقى القبض على ستة مواطنين روس أشار إلى أنهم ”يدعمون جماعة أوكرانية متطرفة“.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ”جهاز الأمن الاتحادي الروسي ضبط مكونات لصنع عبوات ناسفة“.

وضمت موسكو القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ومن المتوقع أن ينشر الجهاز مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق ‭‭‬‬‬يوم الأربعاء.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف ضغط العقوبات على روسيا يوم الأربعاء بسبب نشرها قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية التي تواجهها أوروبا منذ عقود.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن روسيا على استعداد للبحث عن حلول من خلال الدبلوماسية لكنها تقدم مصالحها الأمنية الوطنية على ما غيرها وإنها ستواصل تقوية جيشها في وجه ما وصفه بوضع دولي صعب.

ولم يذكر بوتين في بيان مصور بالفيديو تم توزيعه بمناسبة ”اليوم السنوي للمدافع عن أرض الآباء“ شيئا عن المواجهة الحالية مع الغرب بسبب أوكرانيا التي فرض الغرب فيها عقوبات على روسيا بعد أن قرر الاعتراف باستقلال إقليمين منشقين في أوكرانيا.

لكنه استغل المناسبة لتوجيه رسالة إلى الغرب عن موقفه.

وأضاف بوتين ”بلدنا مستعد دائما للحوار المباشر والصريح ومستعد للبحث عن حلول دبلوماسية لأعقد القضايا“.

وتابع ”لكني أريد أن أكرر أنه لا قيد على مصالح روسيا وأمن شعبنا. لذا سنواصل تقوية جيشنا وبحريتنا وتحديثهما“.

وكانت دول غربية واليابان فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، وهددت الدول بفرض مزيد من العقوبات إذا حدث غزو روسي شامل.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان خططا لمعاقبة بنوك وأفراد من النخبة الروسية.

وعلقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبيرا من روسيا، التي يتهمها الغرب بحشد أكثر من 150 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا.

وذكرت شركة ”ماكسار“ الأمريكية يوم الثلاثاء، أن صورا للأقمار الصناعية على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية تظهر انتشار المزيد من القوات والعتاد في غرب روسيا، وأكثر من 100 عربة في قاعدة جوية صغيرة بجنوب روسيا البيضاء، المتاخمة لأوكرانيا.

وتنفي روسيا أي نية لغزو أوكرانيا.