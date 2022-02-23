لودريان: بوتين يسعى لـ"إلغاء" أوكرانيا كدولة ذات سيادة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يقبل بالاستقلال الذي تحظى به أوكرانيا بموجب القانون الدولي.

وقال الوزير الفرنسي للصحفيين، بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين ”أعلن الرئيس بوتين في خطابه (الإثنين) بشكل ما إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة“.

وأضاف ”نحن في مرحلة مراجعة لاستعادة مساحات قديمة عبر إعادة اختراع التاريخ“.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس الأمن الأوكراني، اليوم الأربعاء، إلى ”إعلان حالة الطوارئ“ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وقال وزير الأمن والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف، بعد اجتماع هذه الهيئة إنه ”ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة“.

وكانت البلاد قد دعت في وقت سابق، إلى تعبئة جنود الاحتياط وحضّت مواطنيها على مغادرة روسيا في ظل تفاقم المخاوف من غزو روسي وشيك، وإصرار رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات الغربية.