لودريان: بوتين يسعى لـ"إلغاء" أوكرانيا كدولة ذات سيادة

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يقبل بالاستقلال الذي تحظى به أوكرانيا بموجب القانون الدولي.
وقال الوزير الفرنسي للصحفيين، بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين ”أعلن الرئيس بوتين في خطابه (الإثنين) بشكل ما إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة“.
وأضاف ”نحن في مرحلة مراجعة لاستعادة مساحات قديمة عبر إعادة اختراع التاريخ“.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس الأمن الأوكراني، اليوم الأربعاء، إلى ”إعلان حالة الطوارئ“ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.
وقال وزير الأمن والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف، بعد اجتماع هذه الهيئة إنه ”ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة“.
وكانت البلاد قد دعت في وقت سابق، إلى تعبئة جنود الاحتياط وحضّت مواطنيها على مغادرة روسيا في ظل تفاقم المخاوف من غزو روسي وشيك، وإصرار رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات الغربية.
وأصدر الجيش الأوكراني الأربعاء، أمرا بتعبئة جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.
وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك: ”سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما.. الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد“.
وقال زيلينسكي أمس الثلاثاء، إنه سيبدأ التجنيد الإجباري لجنود الاحتياط بفترة خدمة لا تتجاوز العام الواحد، لكنه استبعد إعلان التعبئة العامة في مواجهة إعلان روسيا نقل قوات إلى شرق أوكرانيا.
كذلك، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.
وأكد بوتين اليوم الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها ”غير قابلة للتفاوض“، فيما حذّرت بريطانيا من أن احتمال شن الكرملين غزوا على أوكرانيا ”كبير“.
وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، إن ”مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلينا“، متعهدا بمواصلة تعزيز قدرات الجيش الروسي.
من جانبها؛ قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن هناك ”احتملا كبيرا“ بأن يشن الرئيس الروسي غزوا شاملا على أوكرانيا ويهاجم كييف.