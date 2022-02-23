الإمارات تؤكد "قوة ومتانة علاقات الصداقة" مع روسيا

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ”قوة ومتانة علاقات الصداقة بين بلاده وروسيا، و“الحرص على تعزيز التعاون الإماراتي الروسي في كل المجالات“.

وأوضحت الوكالة الإماراتية، أن الشيخ عبد الله بن زايد بحث مع لافروف، علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وكذلك المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، وفقا للوكالة، على ”قوة ومتانة علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا وقيادتي البلدين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما“.

وتشهد الأزمة الأوكرانية تطورات مُتسارعة، ولاسيما بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال ”لوغانسك“ و“دونيتسك“ الانفصاليتين وسمح بإرسال ”قوات لحفظ السلام“ إليهما.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف ضغط العقوبات على روسيا، يوم الأربعاء، بسبب نشرها قوات في المنطقتين الانفصاليتين، في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية التي تواجهها أوروبا منذ عقود.

وقال بوتين، الأربعاء، إن روسيا على استعداد للبحث عن حلول من خلال الدبلوماسية لكنها تقدم مصالحها الأمنية الوطنية على ما غيرها، وإنها ستواصل تقوية جيشها في وجه ما وصفه بوضع دولي صعب.

ولم يذكر بوتين في بيان مصور بالفيديو تم توزيعه بمناسبة ”اليوم السنوي للمدافع عن أرض الآباء“ شيئا عن المواجهة الحالية مع الغرب بسبب أوكرانيا التي فرض الغرب فيها عقوبات على روسيا بعد أن قرر الاعتراف باستقلال إقليمين منشقين في أوكرانيا.

وكانت دول غربية واليابان فرضت، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، وهددت الدول بفرض مزيد من العقوبات إذا حدث غزو روسي شامل.

كما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان، خططا لمعاقبة بنوك وأفراد من النخبة الروسية.

فيما علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبيرا من روسيا، التي يتهمها الغرب بحشد أكثر من 150 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا.

وذكرت شركة ”ماكسار“ الأمريكية، الثلاثاء، أن صورا للأقمار الصناعية على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية تظهر انتشار المزيد من القوات والعتاد في غرب روسيا، وأكثر من 100 عربة في قاعدة جوية صغيرة بجنوب روسيا البيضاء، المتاخمة لأوكرانيا.