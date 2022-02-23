مجلس الأمن الأوكراني يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا مجلس الأمن الأوكراني، يوم الأربعاء، إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وقال وزير الأمن والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف، بعد اجتماع هذه الهيئة إنه ”ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة“.

وكانت البلاد دعت في وقت سابق، الأربعاء، إلى تعبئة جنود الاحتياط وحضّت مواطنيها على مغادرة روسيا في ظل تفاقم المخاوف من غزو روسي وشيك وإصرار رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات الغربية.

وأكد بوتين الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها ”غير قابلة للتفاوض“ فيما حذّرت بريطانيا من أن احتمال شن الكرملين غزوا على أوكرانيا ”كبير“.

وبلغ الخوف من حدوث تصعيد عسكري على أبواب الاتحاد الأوروبي ذروته منذ اعترف بوتين الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، هما ”جمهوريتا“ دونيتسك ولوغانسك.

وأصدر الجيش الأوكراني الأربعاء، أمرا بتعبئة جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك: ”سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما… الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد“.

كذلك، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأربعاء أن هناك ”احتملا كبيرا“ بأن يشن الرئيس الروسي غزوا شاملا على أوكرانيا ويهاجم كييف.

بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن الضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان الروسي الثلاثاء لدخول القوات الروسية أوكرانيا، هو ”بداية غزو“ للبلاد.

وأكد بوتين الأربعاء، في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن أن ”مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلينا“ متعهدا مواصلة تعزيز قدرات الجيش الروسي.

وأكد أنه ”منفتح على حوار مباشر وصريح“ مع الغرب ”لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا“.

واعتبر الرئيس الروسي أن مخاوف بلاده لا تزال “ دون أجوبة“.

وتطالب روسيا المتهمة بحشد 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية لغزو جارتها الموالية للغرب، بتعهد بعدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أبدا، كما دعت مساء الثلاثاء إلى ”أوكرانيا منزوعة السلاح“ بالإضافة إلى تنازلات إقليمية للانفصاليين الموالين لروسيا.

وكان بوتين أعلن الثلاثاء، أن روسيا تعترف بسيادة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك وليس فقط على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

لكنه أوضح أنه يجب ترسيم الحدود الدقيقة في محادثات بين الجمهوريتين الانفصاليتين وأوكرانيا.

وإذا كان بوتين ترك الجدول الزمني لإرسال القوات إلى الشرق غير معروف، سيكون التدخل الروسي هناك مبررا قانونيا بعدما وقعت الثلاثاء، اتفاقات تعاون مع الانفصاليين، خصوصا على المستوى العسكري.