نواب أمريكيون لبايدن: موافقة الكونغرس قبل إرسال قوات لأوكرانيا

وقع 43 نائبا أمريكيا على رسالة يحثون فيها الرئيس جو بايدن، للحصول على موافقة من الكونغرس، قبل إرسال قوات أمريكية للتدخل في الصراع الروسي الأوكراني الحالي.

وكشف موقع ”إنسايدر“ الإخباري الأمريكي، أن الرسالة المؤرخة أمس الثلاثاء، ”موقعة من قبل النائبين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وكوري بوش، وممثلي الحزب الجمهوري المتحالفين مع ترامب بما فيهم مات جايتز وبول جوسار“.

وأوضح الموقع، أن الرسالة تدعو بايدن إلى ”الالتزام بالدستور والسعي للحصول على إذن من الكونغرس، قبل أن تنخرط القوات الأمريكية في أي أعمال عدائية“.

وجاء في الرسالة: ”نحث إدارتك بشدة على احترام الفصل بين السلطات وقانون الولايات المتحدة وسلطة الكونغرس الدستورية لسلطات الحرب“.

وأضافت الرسالة: ”إذا سعت إدارتك إلى إدخال القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية أو رفضت إبعاد أي أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين حاليًا داخل أوكرانيا من الأعمال العدائية غير المصرح بها أو الأعمال العدائية الوشيكة، فإن الكونغرس على استعداد للتداول بشأن الآثار الهائلة المحتملة لمثل هذه السيناريوهات“.

وكتب المشرعون في رسالتهم أن ”الشعب الأمريكي، من خلال ممثليه في الكونغرس يستحق أن يكون له رأي قبل تعريض القوات الأمريكية للخطر أو أي تدخل للولايات المتحدة في صراع خارجي آخر“.

ورأى ”إنسايدر“، أن ”الرسالة تمثل حالة نادرة عبر فيها التقدميون وممثلو الحزب الجمهوري من اليمين المتطرف عن خطوط الحزب في دعوة مشتركة للعمل“.

وتأتي دعوة المشرعين أيضًا وسط تصاعد التوترات المحيطة بالأزمة الأوكرانية الروسية وفقا للموقع، الذي لفت إلى أن بايدن حذر روسيا الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة وحلفاءها، ”سوف يدافعون عن كل شبر من أراضي الناتو“.

كما أعلن بايدن أن القوات الأمريكية ستتوجه إلى دول البلطيق – في شكل قوات إضافية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا – لتعزيز الدفاعات.

وتأتي تلك التحذيرات بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا بعد خطاب ألقاه يوم الإثنين الماضي.

وأمر بوتين بإرسال قوات يبلغ عددها نحو 10 آلاف جندي إلى المنطقتين، وصفها بأنها ”قوات حفظ سلام“، ما أثار ردود فعل غاضبة من الدول الغربية التي أعلنت فرض عقوبات شديدة على روسيا.