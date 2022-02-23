اللهيان: المحادثات النووية بلغت "مرحلة حساسة"

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن المحادثات النووية في فيينا بلغت ”مرحلة حساسة“، وفقا لرويترز.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني في طهران ”أكدنا (لمسؤول السياسة الخارجية) بالاتحاد الأوروبي بوريل في ميونيخ أن إيران لن تتجاوز أبدا خطوطها الحمراء“.

وتابع ”نتساءل عن ما إذا كان بوسع الجانب الغربي تبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية في المحادثات“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت اليوم الأربعاء، بأن زيارة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، إلى العاصمة طهران، هي الأولى له منذ تشكيل الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي في أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، أن ”بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومبعوث سلطان عمان يحمل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي“.

وقالت الصحيفة إن ”البوسعيدي سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث عدد من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية والمشاورات حول القضايا الإقليمية“.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل الليلة الماضية إلى طهران عائدا من الدوحة، بعد زيارة رسمية استمرت يومين إلى قطر، لحضور القمة السادسة للدول الكبرى المصدرة للغاز.

وفي الـ 10 من يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية للقاء مسؤولين عمانيين.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، فقد بحث عبد اللهيان سبل توسيع العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن مناقشة القضايا المهمة في المنطقة.

وكانت تلك أول زيارة يقوم بها عبد اللهيان إلى دولة خليجية منذ تعيينه في منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة التي تسلمت مهامها أواخر أغسطس/آب الماضي.

وتأتي زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران، فيما تواصل إيران المحادثات النووية مع القوى الدولية في فيينا بهدف الوصول إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ولعبت مسقط دورا مهما في تقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الأمريكيين في مفاوضات كانت سرية بين الجانبين برعاية سلطنة عمان قبل التوصل إلى اتفاق مباشر وعلني.