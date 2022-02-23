بوتين: منفتحون على الحوار لكن مصالح روسيا "غير قابلة للتفاوض"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها ”غير قابلة للتفاوض“، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن ”حلول دبلوماسية“ للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: ”لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا“.

وأضاف ”لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا“.

ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية، منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وذكر بوتين تهديدات تتعرض لها روسيا منها ”التراخي في نظام ضبط الأسلحة“ و ”النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي“، مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال ”من دون أجوبة“.

ووعد الرئيس الروسي كذلك بالاستمرار في تطوير قدرات الجيش والأسطول الروسيين و“التكنولوجيا الرقمية المتطورة“ والذكاء الاصطناعي فضلا عن الأسلحة ”فرط الصوتية“.

وطورت روسيا في السنوات الأخيرة صواريخ فرط صوتية تقول إنها ”لا تقهر“، لأنها قادرة على الالتفاف على كل الدروع الدفاعية الحالية.

وتُتهم موسكو بانتظام بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق وبحملة تضليل إعلامي على خصومها.

وأقرت روسيا، باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لها في شرق أوكرانيا، ما أثار الخشية من تصعيد عسكري عند حدود الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي، قد قال أمس الثلاثاء، إن اتفاق ”مينسك“ للسلام في أوكرانيا لم يعد له وجود، وإنه لم يتبق شيء للوفاء به، وأنحى باللائمة في ذلك على كييف، وفق وكالة ”رويترز“.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بموسكو، بعد يوم من اعترافه رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال بوتين إن موسكو اعترفت بالجمهوريتين الانفصاليتين ضمن حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، اللتين تسيطر القوات الحكومية الأوكرانية على مساحات كبيرة منهما.

إلى ذلك، وافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، بالإجماع، أمس الثلاثاء، على طلب بوتين نشر قوات مسلحة في الخارج، في ما وصفه المجلس بمهمة حفظ سلام في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

من جهته، قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس بوتين صادق على معاهدتي صداقة مع جمهوريتي ”دونيتسك“ و“لوغانسك“.

وقالت روسيا إن هذه الخطوة تسمح لها ببناء قواعد عسكرية هناك ونشر قوات، والاتفاق على موقف دفاعي مشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي.