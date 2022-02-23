بعد أزمة أوكرانيا.. ترامب: الصين ستهاجم تايوان

توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تقوم الصين بمهاجمة تايوان لاحتلالها بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم إقليمين في شرق أوكرانيا.

ورأى ترامب، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، أن ”الصين ستكون التالية للتحرك بقوة على المسرح العالمي، بعد أن أمر الرئيس الروسي بدخول قواته إلى شرق أوكرانيا“.

ونقلت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية عن ترامب، قوله في برنامج تلفزيوني، إن ”الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيتخذ منهج إجراءات روسيا ضد أوكرانيا“، كإشارة له لاستعادة تايوان.

وأضاف ترامب“ ”الصين ستكون التالية.. هذا أمر مؤكد“، معتبرًا أن ”روسيا لم تكن تتجرأ على خطوات الضم لو لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضعيفًا“.

وردًّا على سؤال بشأن التحرك الصيني، قال ترامب ”إنهم ينتظرون إلى ما بعد الأولمبياد.. الآن انتهت الألعاب الأولمبية، وعليك البدء في النظر لساعة التوقيت الخاصة بك، أليس كذلك؟.. الرئيس الصيني يريد فعل ذلك“.

وشبّه ترامب، الرئيس الصيني بالرئيس بوتين، بالقول ”إنهما مثل أختين توأمتين هنا، لأن لديك واحدة تريد تايوان والأخرى تريد أوكرانيا.. أعتقد أنهما بالسوء ذاته.. أنا متأكد أن الرئيس الروسي لم يكن ليفعل ذلك في ظل إدارتي“.

واعترف الرئيس بوتين، بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا، هما: جمهورية ”دونيتسك“ الشعبية، وجمهورية ”لوهانسك“الشعبية، وأتبع ذلك بنشر قوات وصفها البيت الأبيض بأنها ”غزو“، فيما أعلن الرئيس الأمريكي ،بايدن، عقوبات اقتصادية جديدة ضد موسكو.

وفي غضون ذلك، يستعد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون لموجة لاجئين محتملة خارج أوكرانيا؛ ما يثير مخاوف من حدوث أزمة يمكن أن تطغى على أزمة اللاجئين السوريين قبل عدة أعوام، وفقًا لشبكة ”فوكس نيوز.“

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أمام مجلس الأمن الدولي ”إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا أكثر، فسنشهد خسائر مدمرة في الأرواح ومعاناة لا يمكن تصورها.. ملايين النازحين سيخلقون أزمة لاجئين في أنحاء القارة الأوروبية“.